В Краснокамске подросток с ножом напал на ребенка

Posted 17 января 2020, 12:27
Published 17 января 2020, 12:27
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местно жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
17 августа 2019 года обвиняемый напал на ребенка и, угрожая ножом и газовым баллоном, потребовал отдать велосипед. В ходе расследования уголовного дела имущество возращено потерпевшему.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.