В Краснокамске подросток с ножом напал на ребенка

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местно жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).