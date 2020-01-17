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Posted 17 января 2020, 12:27

Published 17 января 2020, 12:27

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Краснокамске подросток с ножом напал на ребенка

В Краснокамске подросток с ножом напал на ребенка

17 января 2020, 12:27
Фото: Properm.ru.
Злоумышленник отобрал у мальчика велосипед.

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местно жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

17 августа 2019 года обвиняемый напал на ребенка и, угрожая ножом и газовым баллоном, потребовал отдать велосипед. В ходе расследования уголовного дела имущество возращено потерпевшему.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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