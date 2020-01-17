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Posted 17 января 2020, 12:34

Published 17 января 2020, 12:34

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Кунгуре мужчину обвиняют в убийстве матери топором

В Кунгуре мужчину обвиняют в убийстве матери топором

17 января 2020, 12:34
Фото: Properm.ru.
По ходатайству следователя обвиняемого отправили под стражу.

В Кунгуре предъявлено обвинение ранее судимому 51-летнему жителю по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СК по Пермскому краю.

В ночь на 10 января этого года обвиняемый, находясь в доме в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору с 77-летней матерью, после несколько раз ударил ее топором. От полученных травм пенсионерка скончалась.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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