В Перми из-за оттепели закрылись катки, горка для сноутюбинга и ледовый городок

Сегодня, 17 января, в Перми не будут работать бесплатные катки у монумента «Героям фронта и тыла» и у памятника «МиГ на взлете». Также закроется горка для сноутюбинга на эспланаде. Кроме того, все еще не работает главный ледовый городок эспланады, который перестал работать вчера.