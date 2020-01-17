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Posted 17 января 2020, 09:22

Published 17 января 2020, 09:22

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми из-за оттепели закрылись катки, горка для сноутюбинга и ледовый городок

В Перми из-за оттепели закрылись катки, горка для сноутюбинга и ледовый городок

17 января 2020, 09:22
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
Об открытии объектов можно будет узнать на сайте ледового городка.

Сегодня, 17 января, в Перми не будут работать бесплатные катки у монумента «Героям фронта и тыла» и у памятника «МиГ на взлете». Также закроется горка для сноутюбинга на эспланаде. Кроме того, все еще не работает главный ледовый городок эспланады, который перестал работать вчера.

Объекты закроются из-за оттепели. Техническое закрытие необходимо для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов. Пока непонятно, когда возобновят работу объекты. Об этом будет сообщено на сайте и в социальных сетях.

Отменяются и часы бесплатного катания на семи катках в рамках проекта «Ледовый сезон». Среди них Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

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#Общество#Ледовый городок#Хэппи нью еар
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