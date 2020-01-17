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Posted 17 января 2020, 11:01

Published 17 января 2020, 11:01

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Волгограде прошла серия телефонных минирований

В Волгограде прошла серия телефонных минирований

17 января 2020, 11:01
Фото: Properm.ru.
Всего эвакуировали четыре учреждения.

Сегодня, 17 января, в Волгограде прокатилась волна сообщений о минировании. Как сообщает портал novostivolgograda.ru, злоумышленники «атаковали» образовательные учреждения. Учеников на время проверок переводили в соседние соцучреждения. Всего анонимки получили четыре школы. Сейчас на объектах проводят проверки.

В прошлом году в Перми также неоднократно появлялись сообщения о минировании в школах, больницах и ТЦ, которые не подтвердились.

#Происшествия
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