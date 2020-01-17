В Волгограде прошла серия телефонных минирований

Сегодня, 17 января, в Волгограде прокатилась волна сообщений о минировании. Как сообщает портал novostivolgograda.ru, злоумышленники «атаковали» образовательные учреждения. Учеников на время проверок переводили в соседние соцучреждения. Всего анонимки получили четыре школы. Сейчас на объектах проводят проверки.