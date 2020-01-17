В Волгограде прошла серия телефонных минирований

Posted 17 января 2020, 11:01
Published 17 января 2020, 11:01
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сегодня, 17 января, в Волгограде прокатилась волна сообщений о минировании. Как сообщает портал novostivolgograda.ru, злоумышленники «атаковали» образовательные учреждения. Учеников на время проверок переводили в соседние соцучреждения. Всего анонимки получили четыре школы. Сейчас на объектах проводят проверки.
В прошлом году в Перми также неоднократно появлялись сообщения о минировании в школах, больницах и ТЦ, которые не подтвердились.