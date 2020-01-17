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Posted 17 января 2020, 12:59

Published 17 января 2020, 12:59

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Житель Прикамья пытался откупиться от сотрудников ДПС

Житель Прикамья пытался откупиться от сотрудников ДПС

17 января 2020, 12:59
Фото: Properm.ru.
Злоумышленнику назначили штраф в 100 тыс. рублей.

В Горнозаводске суд признал 59-летнего жителя поселка Пашия виновным по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи и суд установили, что вечером 30 сентября 2019 года мужчину остановили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в автомобиле сотрудников ОГИБДД, он пытался передать инспекторам 20 тыс. рублей, чтобы его не привлекли к административной ответственности. Однако полицейские не согласились на взятку. Суд оштрафовал мужчину на 100 тыс. рублей.

#Происшествия
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