Ремонт аварийного моста в Чусовом планируют начать весной

Posted 18 января 2020, 08:52
Published 18 января 2020, 08:52
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Аварийный мост в Чусовом планируют отремонтировать весной 2020 года. Будет проведена замена деформационных швов и восстановление асфальтобетонного покрытия. Министерство Прикамья планирует, что автомобили будут ездить по обновленному мосту в сентябре.
На реконструкцию моста через реку Чусовая будут направлено 33,7 млн рублей, 30,3 млн рублей из которых — средства краевого бюджета. 9,8 млн рублей уйдут на ремонт конструкций мостового сооружения, 23,9 млн рублей — на ремонт проезжей части моста и подходов к нему.