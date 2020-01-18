Ремонт аварийного моста в Чусовом планируют начать весной

На реконструкцию моста через реку Чусовая будут направлено 33,7 млн рублей, 30,3 млн рублей из которых — средства краевого бюджета. 9,8 млн рублей уйдут на ремонт конструкций мостового сооружения, 23,9 млн рублей — на ремонт проезжей части моста и подходов к нему.