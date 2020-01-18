properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2020, 08:52

Published 18 января 2020, 08:52

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Ремонт аварийного моста в Чусовом планируют начать весной

Ремонт аварийного моста в Чусовом планируют начать весной

18 января 2020, 08:52
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
На реконструкцию объекта потратят почти 34 млн рублей.

Аварийный мост в Чусовом планируют отремонтировать весной 2020 года. Будет проведена замена деформационных швов и восстановление асфальтобетонного покрытия. Министерство Прикамья планирует, что автомобили будут ездить по обновленному мосту в сентябре.

На реконструкцию моста через реку Чусовая будут направлено 33,7 млн рублей, 30,3 млн рублей из которых — средства краевого бюджета. 9,8 млн рублей уйдут на ремонт конструкций мостового сооружения, 23,9 млн рублей — на ремонт проезжей части моста и подходов к нему.

Главная новость по теме:
В Чусовом ввели режим ЧС из-за аварийного состояния городского моста
#Авто#Пермские дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика