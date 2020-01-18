В Перми эвакуировали посетителей вокзала «Пермь-2». Что произошло?

Сегодня, 18 января, в дежурные службы края поступила информация об угрозы взрывов в одном из поездов, проходящих через станцию «Пермь-2». Правоохранительные органы на время проверки приостановили движение поездов. Также были эвакуированы пассажиры и сотрудники вокзала, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.