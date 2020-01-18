В Перми эвакуировали посетителей вокзала «Пермь-2». Что произошло?

Posted 18 января 2020, 08:18
Published 18 января 2020, 08:18
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сегодня, 18 января, в дежурные службы края поступила информация об угрозы взрывов в одном из поездов, проходящих через станцию «Пермь-2». Правоохранительные органы на время проверки приостановили движение поездов. Также были эвакуированы пассажиры и сотрудники вокзала, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.
Выяснилось, что информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Сейчас движение поездов на станции возобновлено. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Полицейские устанавливают личность автора сообщения.