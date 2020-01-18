В Перми из-за потепления снова закрылся ледовый городок

Posted 18 января 2020, 06:26
Published 18 января 2020, 06:26
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сегодня, 18 января, закроется главный ледовый городок городок города «Легенды древней Пармы». Такие меры нужны из-за потепления. Температура днем составит около ноля градусов.
Администрация ледового городка сообщает, что хоть и городок на эспланаде будет закрыт, но возобновится работа катка и горки для сноутюбинга. Узнать, работает городок или нет, можно на сайте и в социальных сетях.