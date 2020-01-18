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Posted 18 января 2020, 06:26

Published 18 января 2020, 06:26

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Перми из-за потепления снова закрылся ледовый городок

В Перми из-за потепления снова закрылся ледовый городок

18 января 2020, 06:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
По прогнозам синоптиков, теплая погода может сохраниться до 20 января.

Сегодня, 18 января, закроется главный ледовый городок городок города «Легенды древней Пармы». Такие меры нужны из-за потепления. Температура днем составит около ноля градусов.

Администрация ледового городка сообщает, что хоть и городок на эспланаде будет закрыт, но возобновится работа катка и горки для сноутюбинга. Узнать, работает городок или нет, можно на сайте и в социальных сетях.

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#Общество#Ледовый городок#Хэппи нью еар
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