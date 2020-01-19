И огонь, и вода: в праздник Крещения в Перми прошло файер-шоу

Posted 19 января 2020, 13:55
Published 19 января 2020, 13:55
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Накануне, 18 января 2020 года, праздник Крещения Господня пермяки встретили не только в купели. В рамках Всероссийского фестиваля зимнего фольклора перед Домом народного творчества «Губерния» прошел конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни».
Огненный конкурс проходит в Перми уже не первый год и собирает тысячи поклонников. Самое интересное — в фоторепортаже Виктора Михалева.