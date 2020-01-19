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Posted 19 января 2020, 13:55

Published 19 января 2020, 13:55

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

И огонь, и вода: в праздник Крещения в Перми прошло файер-шоу

И огонь, и вода: в праздник Крещения в Перми прошло файер-шоу

19 января 2020, 13:55
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
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Фото
Конкурс собрал у Дома народного творчества «Губерния» тысячи зрителей.

Накануне, 18 января 2020 года, праздник Крещения Господня пермяки встретили не только в купели. В рамках Всероссийского фестиваля зимнего фольклора перед Домом народного творчества «Губерния» прошел конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни».

Огненный конкурс проходит в Перми уже не первый год и собирает тысячи поклонников. Самое интересное — в фоторепортаже Виктора Михалева.

Фото: Виктор Михалев
#Общество#Фото
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