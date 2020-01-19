В МЧС назвали прикамские автотрассы, где завтра наиболее возможны ДТП

Posted 19 января 2020, 10:35
Published 19 января 2020, 10:35
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Управление МЧС России по Пермскому краю опубликовало прогноз неблагоприятных погодных явлений на 20 января. В регионе завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег. Ветер ночью южный, юго-западный 2–7 м/с, днем восточный 4–9 м/с. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем по югу -2,-7°С, по северу -7,-12°С, при прояснениях до -17°С.
Завтра, по данным МЧС, сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Наиболее вероятно их возникновение в районах, где наблюдается наибольшая загруженность автотранспортом и по территории которых проходят федеральные и региональные трассы:
Также на территории Пермского края существует вероятность возникновения аварий на системах электроснабжения и объектах ЖКХ — в связи с высоким износом сетей.