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Posted 19 января 2020, 10:35

Published 19 января 2020, 10:35

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В МЧС назвали прикамские автотрассы, где завтра наиболее возможны ДТП

В МЧС назвали прикамские автотрассы, где завтра наиболее возможны ДТП

19 января 2020, 10:35
Фото: Properm.ru.
По прогнозу на 20 января, на территории Пермского края сохранится гололедица.

Управление МЧС России по Пермскому краю опубликовало прогноз неблагоприятных погодных явлений на 20 января. В регионе завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег. Ветер ночью южный, юго-западный 2–7 м/с, днем восточный 4–9 м/с. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем по югу -2,-7°С, по северу -7,-12°С, при прояснениях до -17°С.

Завтра, по данным МЧС, сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Наиболее вероятно их возникновение в районах, где наблюдается наибольшая загруженность автотранспортом и по территории которых проходят федеральные и региональные трассы:

  • участок федеральной автодороги М7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Уфа «Подъезд к Перми» проходит по территории 4-х муниципальных образований (Большесосновский МР, Очерский ГО, Нытвенский МР и Краснокамский ГО).
  • трасса «А-153 Нытва-Кудымкар», проходящая по территории 3 муниципальных районов (Нытвенского, Карагайского и Кудымкарского).
  • трасса Р-242 Пермь-Екатеринбург, проходит по территории 3-х МО (Пермский МР, Кунгурский МР и Суксунский ГО).
  • трасса Р-243 Пермь-Киров, проходит по территории 2-х МО (Карагайский МР и Сивинский МР).

Также на территории Пермского края существует вероятность возникновения аварий на системах электроснабжения и объектах ЖКХ — в связи с высоким износом сетей.

#Регион#Мчс пермского края#Прогноз
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