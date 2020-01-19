В МЧС назвали прикамские автотрассы, где завтра наиболее возможны ДТП

Управление МЧС России по Пермскому краю опубликовало прогноз неблагоприятных погодных явлений на 20 января. В регионе завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег. Ветер ночью южный, юго-западный 2–7 м/с, днем восточный 4–9 м/с. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем по югу -2,-7°С, по северу -7,-12°С, при прояснениях до -17°С.