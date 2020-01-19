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Posted 19 января 2020, 05:23

Published 19 января 2020, 05:23

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Выпавший из окна многоэтажки пермяк остался жив

Выпавший из окна многоэтажки пермяк остался жив

19 января 2020, 05:23
Фото: Properm.ru.
Накануне вечером 26-летнего мужчину нашли на козырьке дома в Верхних Муллах.

Накануне, 18 января 2020 года в 21:40, на телефон отдела милиции №1 Дзержинского района Перми поступило сообщение, что на одном из козырьков одного из домов по Шоссе Космонавтов лежит мужчина. К месту происшествия были направлены бригады полиции, МЧС и скорой помощи.

Приехавший наряд полиции выяснил, что пострадавший 1994 года рождения остался жив после падения. Как стало известно, он выпал из окна квартиры на 5 этаже многоквартирного района в Верхних Муллах. Мужчина с травмами различной степени тяжести был доставлен в одну из больниц Перми.

Сейчас полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

#Происшествия
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