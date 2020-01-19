Выпавший из окна многоэтажки пермяк остался жив

Накануне, 18 января 2020 года в 21:40, на телефон отдела милиции №1 Дзержинского района Перми поступило сообщение, что на одном из козырьков одного из домов по Шоссе Космонавтов лежит мужчина. К месту происшествия были направлены бригады полиции, МЧС и скорой помощи.