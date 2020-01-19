Выпавший из окна многоэтажки пермяк остался жив

Posted 19 января 2020, 05:23
Published 19 января 2020, 05:23
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Накануне, 18 января 2020 года в 21:40, на телефон отдела милиции №1 Дзержинского района Перми поступило сообщение, что на одном из козырьков одного из домов по Шоссе Космонавтов лежит мужчина. К месту происшествия были направлены бригады полиции, МЧС и скорой помощи.
Приехавший наряд полиции выяснил, что пострадавший 1994 года рождения остался жив после падения. Как стало известно, он выпал из окна квартиры на 5 этаже многоквартирного района в Верхних Муллах. Мужчина с травмами различной степени тяжести был доставлен в одну из больниц Перми.
Сейчас полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.