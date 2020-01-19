За счет бюджета Прикамья год летали в Прагу. Теперь власти хотят отправить рейс в Дюссельдорф

Posted 19 января 2020, 06:05
Published 19 января 2020, 06:05
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Правительство Прикамья изучает возможность открытия рейса Пермь-Дюссельдорф, сообщает сегодня «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на собеседника в кабмине. Региональные власти уже второй год ищут европейский хаб-аэропорт, чтобы из него можно было устраивать дальнейшие перелеты по всему миру. Также для этих целей рассматривается аэропорт Мюнхена.
Ранее задумывалось, что рейсом, позволяющим пермякам путешествовать по всем миру, станет Прага, но его аэропорт оказался тупиковым. в 2019 году с момента начала работы рейса «Пермь-Прага» им воспользовались 4, 5 тыс. пассажиров. С 18 сентября и до конца декабря 2019 года было выполнено 30 так называемых совмещенных рейсов (в оба конца). Средняя загрузка рейса «туда-обратно» составила 150 человек (или 75 человека за рейс). Это менее половины возможного — вместимость лайнера Airbus A320 составляет 168 кресел. И это при том, что рейс получает дотацию из бюджета Пермского края, размер субсидии - 44 млн рублей в год.