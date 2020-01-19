За счет бюджета Прикамья год летали в Прагу. Теперь власти хотят отправить рейс в Дюссельдорф

Ранее задумывалось, что рейсом, позволяющим пермякам путешествовать по всем миру, станет Прага, но его аэропорт оказался тупиковым. в 2019 году с момента начала работы рейса «Пермь-Прага» им воспользовались 4, 5 тыс. пассажиров. С 18 сентября и до конца декабря 2019 года было выполнено 30 так называемых совмещенных рейсов (в оба конца). Средняя загрузка рейса «туда-обратно» составила 150 человек (или 75 человека за рейс). Это менее половины возможного — вместимость лайнера Airbus A320 составляет 168 кресел. И это при том, что рейс получает дотацию из бюджета Пермского края, размер субсидии - 44 млн рублей в год.