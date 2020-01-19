Здание администрации Перми капитально отремонтируют

Posted 19 января 2020, 09:04
Published 19 января 2020, 09:04
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Пермская мэрия объявила аукцион на разработку научно-проектной документации для реставрации здания по ул. Ленина, 23 — в этом здании находятся администрация города и дума. Строение является памятником культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников», сообщает издание «Бизнес-класс». Стоимость контракта составляет 12 млн 491 тыс. рублей.
Проект реставрации должен учесть все этажи здания, подвал и чердак. Работы подразумевают комплексный капитальный ремонт строительных конструкций, внутренних инженерных сетей и оборудования. Проектировщику предстоит работать над обновлением фасадов, окон и дверей, лестниц и забора, благоустройством территории. Фасады должны получить архитектурную подсветку. Кроме того, необходимо подготовить документацию по модернизации внутренних и наружных инженерных сетей, относящихся не только к зданию по ул. Ленина, 23, но и соседним — № 25 и № 27.