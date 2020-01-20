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Posted 20 января 2020, 13:30

Published 20 января 2020, 13:30

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

До ЧП в «Карамели» тепловики начали банкротить «Профи-Дом». Все, что известно о трагедии в Перми

До ЧП в «Карамели» тепловики начали банкротить «Профи-Дом». Все, что известно о трагедии в Перми

20 января 2020, 13:30
Ольга Седурина
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Сейчас в городе введен режим ЧС, организована телефонная линия для оперативной помощи всем нуждающимся.

Сегодня, 20 января 2020 года, примерно в 4 утра в мини-отеле «Карамель» в Перми на ул. Советской Армии, 21 погибли пять человек, среди них один ребенок. Трое пострадавших получили серьезные ожоги и доставлены в больницу, один — в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Причиной трагедии стал прорыв трубы центрального отопления.

Хронология событий 20 января 2020 года

На место ЧП выезжали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, глава района Александр Иванов и другие чиновники. По факту происшествия создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Около полудня в городе был введен режим ЧС. Выяснилось, что теплотрасса сегодня утром была прорвана на улице Советской Армии в двух местах, у домов №21 и №27. Оба дома обслуживает одна управляющая компания — «Профи-Дом».

По информации следствия, показания в связи с трагедией дают собственники мини-отеля «Карамель». Это Анатолий Щербаков 1947 года рождения и его сын Сергей Щербаков 1986 года рождения, данные опубликовал «КоммерсантЪ-Прикамье». Заявлено, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периода. Прокуратура также проверит законность организации и размещения граждан в отеле.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело о гибели людей для расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Долг платежом не красен

Коммунальные проблемы, приведшие к трагедии в мини-отеле «Карамель», имеют многолетнюю историю. Наличие уголовных дел, огромных задолженностей перед поставщиками, создание управляющих компаний — клонов. Экс-директор действующей управляющей компании «Профи-Дом» сейчас отбывает наказание за хищение. В марте 2018 года суд приговорил руководителя ООО «УК «Профи-Дом» Алексея Бочкарева — к 4 годам. Действуя в составе преступной группы, они похитили 26 млн рублей, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям.

Учредителем УК «Профи-Дом» является Василий Ярославцев. Ранее он был учредителем УК «Вектор Эко», находящейся сегодня в банкротстве. В Перми зарегистрировано две управляющих компании «Профи-Дом», одна из них сейчас находится в процессе ликвидации. Напрямую эти две УК не связаны, но в учредителях «старой» числится ООО «Центр эффективного управления» (ЦЭУ). ЦЭУ основал целый ряд пермских управляек и других сопутствующих организаций. В том числе и ООО «Профи-Домофон» с одинаковым адресом регистрации, что и новая ООО «УК «Профи-Дом» — ул. Семченко, 9.

20 декабря 2019 года компания «Т Плюс» обратилась с иском о признании УК «Профи-Дом» банкротом, поскольку управляющая компания задолжала за поставку тепла 1 млн 744 тыс. рублей. Управляйка не платила за поставку тепла систематически, так в апреле 2019 года арбитраж признал за ней долг за тепло в 392 тыс. рублей, в мае — 684,9 тыс. рублей, в июне — 912,7 тыс. рублей. Долги «Профи-Дома» относятся к 2018 году. Иск был принят к рассмотрению точно накануне трагедии — 16 января 2020 года. Информация в картотеке арбитражных дел появилась сегодня.

Судя по той же картотеке, управляющая компания несколько лет не платила никому из поставщиков. В ноябре 2019 года «Пермская сетевая компания» взыскала с УК 475 тыс. рублей задолженности за поставку горячей воды с декабря 2018 года по июнь 2019 года. «Новогор-Прикамье» сейчас взыскивает за услуги водоснабжения и водоотведения 1 млн 874,8 тыс. рублей. Сейчас «ПрофиДом» является ответчиком по 16 искам на общую сумму 95,8 млн рублей.

А трубы чьи?

Имущественные иски — не единственные судебные дела в предыстории трагедии. Как указывается в сегодняшних заявлениях «Пермской сетевой компании», до декабря прошлого года прорвавшийся сегодня теплопровод «был бесхозным и только недавно был взят ПСК на баланс». Однако, еще в 2015 году владелец мини-отеля «Карамель» Анатолий Щербаков взыскивал солидарно с ООО «УК «Профи-Дом» и «Пермской сетевой компании» 779 тыс. рублей убытков за затопление помещения дома по Советской Армии, 21 при порыве теплотрассы. Тогда ПСК выступала ответчиком, суд подтвердил прорыв тепловой трассы в тепловой камере на участке между домами № 23 и 23 «а» по ул. Советской Армии в Перми на участке сетей, принадлежащих ответчику — «Пермской сетевой компании».

В решениях суда также указывается, что теплоносителем помещение мини-отеля заливало в 2012–2015 годах и позднее. ПСК еще в 2012 году предписывал «Профи-Дому» изолировать коммунальные сети. Было ли исполнено предписание, неизвестно. Но суд указал на то, что «причинение вреда имуществу истца явилось следствием, как противоправного поведения ответчика, так и незаконного бездействия третьего лица (УК «ПрофиДом» — Properm.ru)». По двум искам в срок с 2017 по 2019 год «Пермская сетевая компания» солидарно с «Профи-Домом» оплатила ущерб Щербаковым в рамках мирового соглашения.

Позднее администрация Перми рассказала, что прорыв магистрального теплопровода, в результате которого подвал мини-отеля «Карамель» был залит горячей водой, произошел на магистральной сети ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК). По их словам, она принадлежит компании с 2008 года.

Многоквартиный дом — не место для гостей

С 1 октября 2019 года хостелы, мини-отели и прочие средства размещения гостей не должны находиться в жилых помещениях, а также предоставлять гостиничные услуги. Для этого был принят Федеральный закон от 15.04.2019 №59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». Законодательство пока допускает размещение отелей, оборудованных отдельным входом на первых и цокольных этажах многоквартирных домов.

Как сообщает «Парламентская газета», сегодня комитет Совета Федерации по региональной политике провел экстренное совещание, связанное с трагедией в Перми. «Произошла огромная трагедия. И если посмотреть на действующее законодательство, то такого хостела в подвальном помещении быть не должно — Жилищный кодекс чётко это определяет», — пояснил глава комитета Олег Мельниченко. Он указал на санитарно-эпидемиологические правила, которые позволяют размещать хостелы в цокольных этажах.

«Считаю, что размещение хостелов в подвальном помещении, на цокольных этажах — это нонсенс. На совещании нами уже принято решение проанализировать нормы и СанПиНы и установить прямые запреты на размещение хостелов на цокольных этажах и в подвальных помещениях — чтобы то было безусловно запрещено. Это позволит избежать подобных трагедий в будущем», — подчеркнул сенатор. Он пояснил, что данная работа потребует внесения изменений в Жилищный кодекс РФ.

Под брендом «Карамель» в Перми работают две гостиницы — на Екатерининской улице, 165 и на улице Советской Армии, 21. Помещением на Советской Армии владеет ИП Анатолий Щербаков, а бизнесом управляет его сын Сергей, данные приводит «КоммерсантЪ-Прикамье». Эти бизнесмены владели сауной «Фараон» на ул. Чайковского, 8а. В сервисе 2ГИС указывается, что по этому адресу также располагается гостевой дом сети «Карамель». Там 1 февраля прошлого года сотрудники МЧС провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности, которая выявила 14 нарушений.

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