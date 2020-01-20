До ЧП в «Карамели» тепловики начали банкротить «Профи-Дом». Все, что известно о трагедии в Перми

Имущественные иски — не единственные судебные дела в предыстории трагедии. Как указывается в сегодняшних заявлениях «Пермской сетевой компании», до декабря прошлого года прорвавшийся сегодня теплопровод «был бесхозным и только недавно был взят ПСК на баланс». Однако, еще в 2015 году владелец мини-отеля «Карамель» Анатолий Щербаков взыскивал солидарно с ООО «УК «Профи-Дом» и «Пермской сетевой компании» 779 тыс. рублей убытков за затопление помещения дома по Советской Армии, 21 при порыве теплотрассы. Тогда ПСК выступала ответчиком, суд подтвердил прорыв тепловой трассы в тепловой камере на участке между домами № 23 и 23 «а» по ул. Советской Армии в Перми на участке сетей, принадлежащих ответчику — «Пермской сетевой компании».