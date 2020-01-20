До ЧП в «Карамели» тепловики начали банкротить «Профи-Дом». Все, что известно о трагедии в Перми

Posted 20 января 2020, 13:30
Published 20 января 2020, 13:30
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сегодня, 20 января 2020 года, примерно в 4 утра в мини-отеле «Карамель» в Перми на ул. Советской Армии, 21 погибли пять человек, среди них один ребенок. Трое пострадавших получили серьезные ожоги и доставлены в больницу, один — в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Причиной трагедии стал прорыв трубы центрального отопления.
На место ЧП выезжали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, глава района Александр Иванов и другие чиновники. По факту происшествия создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Около полудня в городе был введен режим ЧС. Выяснилось, что теплотрасса сегодня утром была прорвана на улице Советской Армии в двух местах, у домов №21 и №27. Оба дома обслуживает одна управляющая компания — «Профи-Дом».
По информации следствия, показания в связи с трагедией дают собственники мини-отеля «Карамель». Это Анатолий Щербаков 1947 года рождения и его сын Сергей Щербаков 1986 года рождения, данные опубликовал «КоммерсантЪ-Прикамье». Заявлено, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периода. Прокуратура также проверит законность организации и размещения граждан в отеле.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело о гибели людей для расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.
Коммунальные проблемы, приведшие к трагедии в мини-отеле «Карамель», имеют многолетнюю историю. Наличие уголовных дел, огромных задолженностей перед поставщиками, создание управляющих компаний — клонов. Экс-директор действующей управляющей компании «Профи-Дом» сейчас отбывает наказание за хищение. В марте 2018 года суд приговорил руководителя ООО «УК «Профи-Дом» Алексея Бочкарева — к 4 годам. Действуя в составе преступной группы, они похитили 26 млн рублей, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям.
Учредителем УК «Профи-Дом» является Василий Ярославцев. Ранее он был учредителем УК «Вектор Эко», находящейся сегодня в банкротстве. В Перми зарегистрировано две управляющих компании «Профи-Дом», одна из них сейчас находится в процессе ликвидации. Напрямую эти две УК не связаны, но в учредителях «старой» числится ООО «Центр эффективного управления» (ЦЭУ). ЦЭУ основал целый ряд пермских управляек и других сопутствующих организаций. В том числе и ООО «Профи-Домофон» с одинаковым адресом регистрации, что и новая ООО «УК «Профи-Дом» — ул. Семченко, 9.
20 декабря 2019 года компания «Т Плюс» обратилась с иском о признании УК «Профи-Дом» банкротом, поскольку управляющая компания задолжала за поставку тепла 1 млн 744 тыс. рублей. Управляйка не платила за поставку тепла систематически, так в апреле 2019 года арбитраж признал за ней долг за тепло в 392 тыс. рублей, в мае — 684,9 тыс. рублей, в июне — 912,7 тыс. рублей. Долги «Профи-Дома» относятся к 2018 году. Иск был принят к рассмотрению точно накануне трагедии — 16 января 2020 года. Информация в картотеке арбитражных дел появилась сегодня.
Судя по той же картотеке, управляющая компания несколько лет не платила никому из поставщиков. В ноябре 2019 года «Пермская сетевая компания» взыскала с УК 475 тыс. рублей задолженности за поставку горячей воды с декабря 2018 года по июнь 2019 года. «Новогор-Прикамье» сейчас взыскивает за услуги водоснабжения и водоотведения 1 млн 874,8 тыс. рублей. Сейчас «ПрофиДом» является ответчиком по 16 искам на общую сумму 95,8 млн рублей.
Имущественные иски — не единственные судебные дела в предыстории трагедии. Как указывается в сегодняшних заявлениях «Пермской сетевой компании», до декабря прошлого года прорвавшийся сегодня теплопровод «был бесхозным и только недавно был взят ПСК на баланс». Однако, еще в 2015 году владелец мини-отеля «Карамель» Анатолий Щербаков взыскивал солидарно с ООО «УК «Профи-Дом» и «Пермской сетевой компании» 779 тыс. рублей убытков за затопление помещения дома по Советской Армии, 21 при порыве теплотрассы. Тогда ПСК выступала ответчиком, суд подтвердил прорыв тепловой трассы в тепловой камере на участке между домами № 23 и 23 «а» по ул. Советской Армии в Перми на участке сетей, принадлежащих ответчику — «Пермской сетевой компании».
В решениях суда также указывается, что теплоносителем помещение мини-отеля заливало в 2012–2015 годах и позднее. ПСК еще в 2012 году предписывал «Профи-Дому» изолировать коммунальные сети. Было ли исполнено предписание, неизвестно. Но суд указал на то, что «причинение вреда имуществу истца явилось следствием, как противоправного поведения ответчика, так и незаконного бездействия третьего лица (УК «ПрофиДом» — Properm.ru)». По двум искам в срок с 2017 по 2019 год «Пермская сетевая компания» солидарно с «Профи-Домом» оплатила ущерб Щербаковым в рамках мирового соглашения.
Позднее администрация Перми рассказала, что прорыв магистрального теплопровода, в результате которого подвал мини-отеля «Карамель» был залит горячей водой, произошел на магистральной сети ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК). По их словам, она принадлежит компании с 2008 года.
С 1 октября 2019 года хостелы, мини-отели и прочие средства размещения гостей не должны находиться в жилых помещениях, а также предоставлять гостиничные услуги. Для этого был принят Федеральный закон от 15.04.2019 №59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». Законодательство пока допускает размещение отелей, оборудованных отдельным входом на первых и цокольных этажах многоквартирных домов.
Как сообщает «Парламентская газета», сегодня комитет Совета Федерации по региональной политике провел экстренное совещание, связанное с трагедией в Перми. «Произошла огромная трагедия. И если посмотреть на действующее законодательство, то такого хостела в подвальном помещении быть не должно — Жилищный кодекс чётко это определяет», — пояснил глава комитета Олег Мельниченко. Он указал на санитарно-эпидемиологические правила, которые позволяют размещать хостелы в цокольных этажах.
«Считаю, что размещение хостелов в подвальном помещении, на цокольных этажах — это нонсенс. На совещании нами уже принято решение проанализировать нормы и СанПиНы и установить прямые запреты на размещение хостелов на цокольных этажах и в подвальных помещениях — чтобы то было безусловно запрещено. Это позволит избежать подобных трагедий в будущем», — подчеркнул сенатор. Он пояснил, что данная работа потребует внесения изменений в Жилищный кодекс РФ.
Под брендом «Карамель» в Перми работают две гостиницы — на Екатерининской улице, 165 и на улице Советской Армии, 21. Помещением на Советской Армии владеет ИП Анатолий Щербаков, а бизнесом управляет его сын Сергей, данные приводит «КоммерсантЪ-Прикамье». Эти бизнесмены владели сауной «Фараон» на ул. Чайковского, 8а. В сервисе 2ГИС указывается, что по этому адресу также располагается гостевой дом сети «Карамель». Там 1 февраля прошлого года сотрудники МЧС провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности, которая выявила 14 нарушений.