properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2020, 07:59

Published 20 января 2020, 07:59

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Найдены владельцы мини-отеля «Карамель», в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек

Найдены владельцы мини-отеля «Карамель», в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек

20 января 2020, 07:59
Фото: Properm.ru.
Помещения отеля затапливает уже не в первый раз.

Владельцами сети мини-отелей «Карамель» являются Анатолий Щербаков 1947 года рождения и его сын Сергей Щербаков 1986 года рождения. Анатолий Щербаков родился Свердловской области в городе Карпинске, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

До 2007 года Щербаков-старший владел 39% акциями ОАО «Гостиница Центральная», которое сейчас является ООО «Лебединая бухта». В качестве ИП он зарегистрирован администрацией Дзержинского района с 1995 года, основной вид работ — деятельность предприятий общественного питания, разрешения на организацию гостиниц нет.

Издание указывает, что изначально владельцем сети отелей был Анатолий Щербаков, так как в 2016 году администрация Дзержинского района подала в суд на ИП А.В. Щербакова, который в деле указан как владелец гостиницы «Карамель». В этом деле инспекция госжилнадзора указала, что владелец гостиницы самовольно провел перепланировку в здании на улица Екатерининской, 165. Арбитражный суд обязал привести нежилое помещение номера гостиницы в исходное положение.

Сын Анатолия Щербакова проходит третьим лицом по нескольким арбитражным делам. По данным издания, Сергей Щербаков владеет сетью саун «Фараон» в Перми. Сейчас Анатолий Щербаков судится с ООО «Пермская сетевая компания» из-за затопления помещения на улице Советской Армии, 21 (где и располагается «Карамель»), которое произошло 6–7 мая 2019 года. Бизнесмен требует с энергетиков 337 тыс. рублей за причиненный ущерб.

Главная новость по теме
СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в пермском отеле
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика