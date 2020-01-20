Найдены владельцы мини-отеля «Карамель», в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек

Издание указывает, что изначально владельцем сети отелей был Анатолий Щербаков, так как в 2016 году администрация Дзержинского района подала в суд на ИП А.В. Щербакова, который в деле указан как владелец гостиницы «Карамель». В этом деле инспекция госжилнадзора указала, что владелец гостиницы самовольно провел перепланировку в здании на улица Екатерининской, 165. Арбитражный суд обязал привести нежилое помещение номера гостиницы в исходное положение.