Найдены владельцы мини-отеля «Карамель», в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек

Posted 20 января 2020, 07:59
Published 20 января 2020, 07:59
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Владельцами сети мини-отелей «Карамель» являются Анатолий Щербаков 1947 года рождения и его сын Сергей Щербаков 1986 года рождения. Анатолий Щербаков родился Свердловской области в городе Карпинске, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
До 2007 года Щербаков-старший владел 39% акциями ОАО «Гостиница Центральная», которое сейчас является ООО «Лебединая бухта». В качестве ИП он зарегистрирован администрацией Дзержинского района с 1995 года, основной вид работ — деятельность предприятий общественного питания, разрешения на организацию гостиниц нет.
Издание указывает, что изначально владельцем сети отелей был Анатолий Щербаков, так как в 2016 году администрация Дзержинского района подала в суд на ИП А.В. Щербакова, который в деле указан как владелец гостиницы «Карамель». В этом деле инспекция госжилнадзора указала, что владелец гостиницы самовольно провел перепланировку в здании на улица Екатерининской, 165. Арбитражный суд обязал привести нежилое помещение номера гостиницы в исходное положение.
Сын Анатолия Щербакова проходит третьим лицом по нескольким арбитражным делам. По данным издания, Сергей Щербаков владеет сетью саун «Фараон» в Перми. Сейчас Анатолий Щербаков судится с ООО «Пермская сетевая компания» из-за затопления помещения на улице Советской Армии, 21 (где и располагается «Карамель»), которое произошло 6–7 мая 2019 года. Бизнесмен требует с энергетиков 337 тыс. рублей за причиненный ущерб.