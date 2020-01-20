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Posted 20 января 2020, 05:52

Published 20 января 2020, 05:52

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Полиция задержала собственника отеля «Карамель», где заживо сварились пять человек

Полиция задержала собственника отеля «Карамель», где заживо сварились пять человек

20 января 2020, 05:52
Фото: Properm.ru.
Для расследования дела в Пермь направят криминалистов из центрального аппарата следственного комитета.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело, возбужденное после прорыва трубопровода в мини-отеле «Карамель», в центральный аппарат ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Передача дела в центральный аппарат нужна для наиболее полного и оперативного расследования. Кроме того, для оказания помощи, сбора и фиксации доказательств в Пермь были направлены наиболее опытные криминалисты следственного комитета. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Ведется допрос потерпевших, очевидцев, назначаются судебные экспертизы. После ликвидации последствий аварии следователи начнут осматривать место происшествия.

Как сообщает «Эхо» Перми», на данный момент силовики задержали собственника отеля, который связан с комплексом «Фараон», при этом фамилии издание не называет. По данным rusprofile, по адресу банного комплекса «Фараон» ул. Чайковского, 8А размещается ООО «Кудин». Компания зарегистрирована в июле 2006 года. Директором с 2018 года является Мария Покидова. До этого компанию возглавлял Дмитрий Кудин.

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#Общество#Ск#Следователи
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