Полиция задержала собственника отеля «Карамель», где заживо сварились пять человек

Posted 20 января 2020, 05:52
Published 20 января 2020, 05:52
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело, возбужденное после прорыва трубопровода в мини-отеле «Карамель», в центральный аппарат ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Передача дела в центральный аппарат нужна для наиболее полного и оперативного расследования. Кроме того, для оказания помощи, сбора и фиксации доказательств в Пермь были направлены наиболее опытные криминалисты следственного комитета. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Ведется допрос потерпевших, очевидцев, назначаются судебные экспертизы. После ликвидации последствий аварии следователи начнут осматривать место происшествия.
Как сообщает «Эхо» Перми», на данный момент силовики задержали собственника отеля, который связан с комплексом «Фараон», при этом фамилии издание не называет. По данным rusprofile, по адресу банного комплекса «Фараон» ул. Чайковского, 8А размещается ООО «Кудин». Компания зарегистрирована в июле 2006 года. Директором с 2018 года является Мария Покидова. До этого компанию возглавлял Дмитрий Кудин.