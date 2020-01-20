Полиция задержала собственника отеля «Карамель», где заживо сварились пять человек

Передача дела в центральный аппарат нужна для наиболее полного и оперативного расследования. Кроме того, для оказания помощи, сбора и фиксации доказательств в Пермь были направлены наиболее опытные криминалисты следственного комитета. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Ведется допрос потерпевших, очевидцев, назначаются судебные экспертизы. После ликвидации последствий аварии следователи начнут осматривать место происшествия.