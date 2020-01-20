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Posted 20 января 2020, 12:04

Published 20 января 2020, 12:04

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

После аварии и гибели людей в «Карамели» в Перми ввели режим ЧС

После аварии и гибели людей в «Карамели» в Перми ввели режим ЧС

20 января 2020, 12:04
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сейчас организована телефонная линия по всем возникающим вопросам и оказанию необходимой помощи.

Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим чрезвычайной ситуации в городе. Документ был подписан по итогам экстренного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе Перми.

В ночь с 19 на 20 января произошел прорыв сетей отопления по улице Советской Армии в Индустриальном районе. В результате затопило подвал дома №21, где располагался частный мини-отель «Карамель». В результате пять человек погибли, трое были госпитализированы. В доме отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия. Жилой дом обслуживает ООО «УК «Профи-Дом».

Для устранения дефекта на тепломагистрали произведено отключение отопления и горячего водоснабжения по адресам: улица Советской Армии, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 23 (Детская музыкальная школа №10), 23а, 21а, 25а (детский сад №271); улица Мира, 6а, 8а; улица Чайковского, 7 (краевая клиническая инфекционная больница), 9, 17а, 27а, 27 б, 27 г; улица Снайперов, 6, 8.

Для родственников пострадавших и погибших по всем возникающим вопросам и оказанию необходимой помощи организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе города Перми 246–04–00.

#Общество
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