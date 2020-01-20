После аварии и гибели людей в «Карамели» в Перми ввели режим ЧС

В ночь с 19 на 20 января произошел прорыв сетей отопления по улице Советской Армии в Индустриальном районе. В результате затопило подвал дома №21, где располагался частный мини-отель «Карамель». В результате пять человек погибли, трое были госпитализированы. В доме отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия. Жилой дом обслуживает ООО «УК «Профи-Дом».