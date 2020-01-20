Прорвавшийся на Советской Армии теплопровод до конца прошлого года был бесхозный

Сейчас созданной комиссии предстоит разобраться в причинах инцидента. В частности, выяснить, как вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода. А также почему был закрыт эвакуационный выход и как проводилось согласование размещения гостиницы в подвальном помещении, говорится в сообщении ПСК.