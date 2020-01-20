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Posted 20 января 2020, 06:45

Published 20 января 2020, 06:45

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Прорвавшийся на Советской Армии теплопровод до конца прошлого года был бесхозный

Прорвавшийся на Советской Армии теплопровод до конца прошлого года был бесхозный

20 января 2020, 06:45
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Тепловики взяли его на баланс только в конце прошлого года.

В «Пермской сетевой компании» прокомментировали утечку на теплосети в результате которой был залит кипятком подвал мини-отеля «Карамель» на Советской Армии, 21. Выяснилось, что до декабря прошлого года теплопровод был бесхозным.

Сейчас созданной комиссии предстоит разобраться в причинах инцидента. В частности, выяснить, как вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода. А также почему был закрыт эвакуационный выход и как проводилось согласование размещения гостиницы в подвальном помещении, говорится в сообщении ПСК.

ЧП произошло сегодня ночью. В результате аварии пять человек погибли. Среди них был один ребенок. Еще трех человек госпитализировали. Расследованием дела займется центральный аппарат СК.

#Общество#Коммунальный рай
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