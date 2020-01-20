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Posted 20 января 2020, 13:10

Published 20 января 2020, 13:10

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Роспотребнадзор закончил проверку кафе, где массово отравились пермяки. Итоги

Роспотребнадзор закончил проверку кафе, где массово отравились пермяки. Итоги

20 января 2020, 13:10
Фото: Properm.ru.
Спустя месяц после инцидента погиб ребенок. Сейчас идет расследование уголовного дела.

Краевой Роспотребнадзор подвел итоги проверки после массового отравления в кафе «Овсянка» и «O-fit» в спорткомплексе «Олимпия». Как сообщает портал «Новости Перми», поставщик ИП Козофат не соблюдал условия хранения и реализации готовых блюд.

В числе выявленных нарушений: отсутствие сопроводительных документов к сырью, нарушения по набору и площади помещений, по наличию отдельного производственного инвентаря и оборудования.

18 ноября 2019 года после отравления в кафе «ОVСЯНКА» (Ленина, 26) и «O-fit» (СК «Олимпия») в больницы Перми поступили 29 человек, из них трое — дети. Один из детей впоследствии скончался в больнице. Следователи также проверяют медиков, которые оказывали помощь после госпитализации.

#Общество
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