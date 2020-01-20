Роспотребнадзор закончил проверку кафе, где массово отравились пермяки. Итоги

18 ноября 2019 года после отравления в кафе «ОVСЯНКА» (Ленина, 26) и «O-fit» (СК «Олимпия») в больницы Перми поступили 29 человек, из них трое — дети. Один из детей впоследствии скончался в больнице. Следователи также проверяют медиков, которые оказывали помощь после госпитализации.