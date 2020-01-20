СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в пермском отеле

Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Индустриального района начала проверку после прорыва трубы в отеле «Карамель». Происшествие случилось в ночь с 19 на 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Также уголовное дело возбудил СКР по Пермскому краю по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).