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Posted 20 января 2020, 04:43

Published 20 января 2020, 04:43

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в пермском отеле

СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в пермском отеле

20 января 2020, 04:43
Фото: Properm.ru.
Проверку также начала прокуратура.

Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Индустриального района начала проверку после прорыва трубы в отеле «Карамель». Происшествие случилось в ночь с 19 на 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Также уголовное дело возбудил СКР по Пермскому краю по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Надзорное ведомство установило, что в мини-гостинице «Карамель», расположенной по адресу улица Советской Армии, 21, произошла коммунальная авария. В результате люди, находящиеся в жилых помещениях и в самом здании, получили травмы. Также есть и погибшие.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периода. Прокуратура также проверит законность организации и размещения граждан в отеле.

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Все пострадавшие — постояльцы. Из-за прорыва трубы в отеле «Карамель» погибло пять человек
#Общество
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