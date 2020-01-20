СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в пермском отеле

Posted 20 января 2020, 04:43
Published 20 января 2020, 04:43
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Индустриального района начала проверку после прорыва трубы в отеле «Карамель». Происшествие случилось в ночь с 19 на 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Также уголовное дело возбудил СКР по Пермскому краю по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Надзорное ведомство установило, что в мини-гостинице «Карамель», расположенной по адресу улица Советской Армии, 21, произошла коммунальная авария. В результате люди, находящиеся в жилых помещениях и в самом здании, получили травмы. Также есть и погибшие.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периода. Прокуратура также проверит законность организации и размещения граждан в отеле.