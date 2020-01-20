СМИ назвали имена погибших в отеле «Карамель»

Также стало известно о состоянии пострадавших, которых госпитализировали. По словам заведующего ожоговым центром Андрея Бабикова, 33-летняя женщина получила ожоги 35 процентов тела. Мужчина 35 лет — ожоги 20 процентов. Еще один мужчина 28 лет получил ожоги 15 процентов тела.