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Posted 20 января 2020, 08:06

Published 20 января 2020, 08:06

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

СМИ назвали имена погибших в отеле «Карамель»

СМИ назвали имена погибших в отеле «Карамель»

20 января 2020, 08:06
Фото: Properm.ru.
Пока не установлена личность только одного погибшего.

Телеграм-канал LIFE SHOT назвал имена четырех погибших в отеле «Карамель». По данным издания, среди жертв две женщины (Екатерина Аликина, Наталья Шац), мужчина (Вадим Женихов) и ребенок Натальи. Личность еще одного устанавливается.

Также стало известно о состоянии пострадавших, которых госпитализировали. По словам заведующего ожоговым центром Андрея Бабикова, 33-летняя женщина получила ожоги 35 процентов тела. Мужчина 35 лет — ожоги 20 процентов. Еще один мужчина 28 лет получил ожоги 15 процентов тела.

ЧП произошло сегодня ночью. В результате аварии пять человек погибли. Расследованием дела займется центральный аппарат СК.

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