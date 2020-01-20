СМИ назвали имена погибших в отеле «Карамель»

Posted 20 января 2020, 08:06
Published 20 января 2020, 08:06
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Телеграм-канал LIFE SHOT назвал имена четырех погибших в отеле «Карамель». По данным издания, среди жертв две женщины (Екатерина Аликина, Наталья Шац), мужчина (Вадим Женихов) и ребенок Натальи. Личность еще одного устанавливается.
Также стало известно о состоянии пострадавших, которых госпитализировали. По словам заведующего ожоговым центром Андрея Бабикова, 33-летняя женщина получила ожоги 35 процентов тела. Мужчина 35 лет — ожоги 20 процентов. Еще один мужчина 28 лет получил ожоги 15 процентов тела.
ЧП произошло сегодня ночью. В результате аварии пять человек погибли. Расследованием дела займется центральный аппарат СК.