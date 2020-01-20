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Posted 20 января 2020, 03:10

Published 20 января 2020, 03:10

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В пермском отеле прорвало трубу с кипятком. Погибли люди

В пермском отеле прорвало трубу с кипятком. Погибли люди

20 января 2020, 03:10
Фото: Properm.ru.
Сейчас на месте работает семь бригад скорой помощи.

В Перми в частном отеле «Карамель» прорвало трубу отопления. Происшествие случилось на улице Советской Армии, 21. Отель находится на цокольном этаже. По предварительным данным, есть погибшие. Также три человека госпитализированы с ожогами, сообщает пресс-служба минтербезопасности Пермского края.

Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Сейчас на месте находятся экстренные службы. Дежурит семь бригад скорой помощи. Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщает, что погибли четыре человека. На место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Корреспондент Properm.ru сообщает, к отелю приехал глава администрации Индустриального района Александр Иванов и сотрудники следственного комитета.

Подробности
Все пострадавшие — постояльцы. Из-за прорыва трубы в отеле «Карамель» погибло пять человек
#Общество#Происшествие#Отопление#Отель
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