В пермском отеле прорвало трубу с кипятком. Погибли люди

Posted 20 января 2020, 03:10
Published 20 января 2020, 03:10
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Перми в частном отеле «Карамель» прорвало трубу отопления. Происшествие случилось на улице Советской Армии, 21. Отель находится на цокольном этаже. По предварительным данным, есть погибшие. Также три человека госпитализированы с ожогами, сообщает пресс-служба минтербезопасности Пермского края.
Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Сейчас на месте находятся экстренные службы. Дежурит семь бригад скорой помощи. Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщает, что погибли четыре человека. На место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Корреспондент Properm.ru сообщает, к отелю приехал глава администрации Индустриального района Александр Иванов и сотрудники следственного комитета.