В пермском отеле прорвало трубу с кипятком. Погибли люди

Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Сейчас на месте находятся экстренные службы. Дежурит семь бригад скорой помощи. Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщает, что погибли четыре человека. На место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Корреспондент Properm.ru сообщает, к отелю приехал глава администрации Индустриального района Александр Иванов и сотрудники следственного комитета.