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Posted 21 января 2020, 06:50

Published 21 января 2020, 06:50

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Акционеры ПАО «Трест №14» утвердили новый вариант мирового соглашения с налоговой

Акционеры ПАО «Трест №14» утвердили новый вариант мирового соглашения с налоговой

21 января 2020, 06:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
На внеочередном собрании акционеров ПАО «Трест №14» вновь не приняли решение о ликвидации компании.

Акционеры ПАО «Трест №14» на внеочередном собрании 17 января 2020 года приняли решение предоставить при заключении мирового соглашения с основным кредитором — ИФНС Свердловского района города Перми — поручительство третьего лица с залогом (ипотекой) ликвидного имущества. Одновременно с тем, было отменено предыдущее решение о допэмиссии акций «Треста №14». Акционеры в очередной раз рассмотрели вопрос ликвидации компании, решение принято не было, сообщили Properm.ru в компании. Протокол внеочередного собрания должен быть опубликован на сервере раскрытия информации до 22 января 2020 года.

ИФНС Свердловского района города Перми обратилась в суд с иском о банкротстве застройщика в мае 2019 года. В материалах дела указывается, что задолженность «Треста №14» по налогам и сборам составляет 218 млн рублей. В ноябре 2019 года ОАО «МРСК Урала» подало в Арбитражный суд Пермского края заявление о вступлении в дело о банкротстве ПАО «Трест №14». Энергетики требуют взыскать с застройщика долг в 4,76 млн рублей.

Акционерами ПАО «Трест №14» является более 1000 юридических и физических лиц. Согласно бухгалтерской отчетности за 2018 год убытки компании составили 49,67 млн рублей, выручка за 2018 год — 1 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом она сократилась на 1,9 млрд рублей. Недоимка по налогам за 2018 год составила 130 млн рублей.

#Общество#Банкротство
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