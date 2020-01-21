Акционеры ПАО «Трест №14» утвердили новый вариант мирового соглашения с налоговой

Акционеры ПАО «Трест №14» на внеочередном собрании 17 января 2020 года приняли решение предоставить при заключении мирового соглашения с основным кредитором — ИФНС Свердловского района города Перми — поручительство третьего лица с залогом (ипотекой) ликвидного имущества. Одновременно с тем, было отменено предыдущее решение о допэмиссии акций «Треста №14». Акционеры в очередной раз рассмотрели вопрос ликвидации компании, решение принято не было, сообщили Properm.ru в компании. Протокол внеочередного собрания должен быть опубликован на сервере раскрытия информации до 22 января 2020 года.