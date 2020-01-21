Губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в правительство РФ

Posted 21 января 2020, 17:07
Published 21 января 2020, 17:07
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Губерантор Пермского края Максим Решетников назначен новым министром экономического развития РФ. Об этом сегодня стало известно после встречи премьер-министра Михаила Мишустина и Владимира Путина, где обсуждался новый состав кабмина. Решетников на новом посту сменит Максима Орешкина. Досрочные выборы губернатора Прикамья состоятся в единый день голосования 13 сентября.
«Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», — сказал после назначения на пост и.о. главы региона Решетников 6 февраля 2017 года.
Максим Решетников стал губернатором Пермского края в сентябре 2017 года. Победу ему обеспечили почти 83% избирателей. Ранее Решетников работал на должности руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.
Также стало известно, что и.о. вице-премьера и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев останется в новом составе правительства и сохранит пост. Ранее Трутнев был губернатором Пермского края.