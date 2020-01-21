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Posted 21 января 2020, 17:07

Published 21 января 2020, 17:07

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в правительство РФ

Губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в правительство РФ

21 января 2020, 17:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Сегодня стало известно, что в состав нового кабинета министров РФ вошел выбранный в 2017 году главой Пермского края Максим Решетников. Теперь он займет пост федерального министра экономики.

Губерантор Пермского края Максим Решетников назначен новым министром экономического развития РФ. Об этом сегодня стало известно после встречи премьер-министра Михаила Мишустина и Владимира Путина, где обсуждался новый состав кабмина. Решетников на новом посту сменит Максима Орешкина. Досрочные выборы губернатора Прикамья состоятся в единый день голосования 13 сентября.

«Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», — сказал после назначения на пост и.о. главы региона Решетников 6 февраля 2017 года.

Максим Решетников стал губернатором Пермского края в сентябре 2017 года. Победу ему обеспечили почти 83% избирателей. Ранее Решетников работал на должности руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Также стало известно, что и.о. вице-премьера и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев останется в новом составе правительства и сохранит пост. Ранее Трутнев был губернатором Пермского края.

#Политика#Кадровые перестановки#Решетников
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