Губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в правительство РФ

«Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», — сказал после назначения на пост и.о. главы региона Решетников 6 февраля 2017 года.