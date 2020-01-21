На ремонт улицы Окулова выделили 52 миллиона рублей

Posted 21 января 2020, 07:15
Published 21 января 2020, 07:15
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Администрация Перми ищет подрядчика на ремонт участка улицы Окулова от Крисанова до Попова. На эти цели, согласно аукциону на сайте госзакупок, выделили 52 млн рублей. Финансироваться работы будут из федерального бюджета.
Согласно техническому заданию, работы должны пройти в срок с 15 апреля по 14 октября 2020 года. Для определения качества заказчику будут предоставлены результаты лабораторных испытаний свойств асфальта. Пробы берутся в присутствии представителей МКУ «Благоустройство Ленинского района»
Победителя выберут 30 января.