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Posted 21 января 2020, 09:52

Published 21 января 2020, 09:52

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Семьям погибших в отеле «Карамель» выплатят по 2,7 миллиона рублей

Семьям погибших в отеле «Карамель» выплатят по 2,7 миллиона рублей

21 января 2020, 09:52
Фото: Properm.ru.
Также муниципальные власти оказывают психологическую поддержку семьям погибших и помощь в организации похорон.

Семьи погибших в мини-отеле «Карамель» получат материальную помощь из краевого и городского бюджетов: по 500 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Также компенсацию в 2 млн рублей выплатит владелец трубы ООО «ПСК». Пострадавшие также получат компенсацию в зависимости от причиненного вреда.

В ночь на 20 января подвал, где располагался мини-отель «Карамель», залило кипятком из магистральной теплосети, принадлежащей "Пермской сетевой компании". В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли. Трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследованием уголовного дела и причин случившегося занялись в центральном аппарате следственного комитета.

Прокуратура и другие надзорные ведомства Пермского края сейчас вышли на массовые проверки всех отелей и хостелов, расположенных в жилых домах. Рейды закончатся 15 февраля.

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