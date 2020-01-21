Семьям погибших в отеле «Карамель» выплатят по 2,7 миллиона рублей

Posted 21 января 2020, 09:52
Published 21 января 2020, 09:52
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Семьи погибших в мини-отеле «Карамель» получат материальную помощь из краевого и городского бюджетов: по 500 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Также компенсацию в 2 млн рублей выплатит владелец трубы ООО «ПСК». Пострадавшие также получат компенсацию в зависимости от причиненного вреда.
В ночь на 20 января подвал, где располагался мини-отель «Карамель», залило кипятком из магистральной теплосети, принадлежащей "Пермской сетевой компании". В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли. Трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследованием уголовного дела и причин случившегося занялись в центральном аппарате следственного комитета.
Прокуратура и другие надзорные ведомства Пермского края сейчас вышли на массовые проверки всех отелей и хостелов, расположенных в жилых домах. Рейды закончатся 15 февраля.