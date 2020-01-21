Семьям погибших в отеле «Карамель» выплатят по 2,7 миллиона рублей

В ночь на 20 января подвал, где располагался мини-отель «Карамель», залило кипятком из магистральной теплосети, принадлежащей "Пермской сетевой компании". В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли. Трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследованием уголовного дела и причин случившегося занялись в центральном аппарате следственного комитета.