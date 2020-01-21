СМИ сообщили о возможном переходе Максима Решетникова в Правительство РФ

Губернатор Пермского края Максим Решетников может перейти на должность главы министра экономического развития РФ. Об этом сообщают Bloomberg и РБК со ссылкой на собственные источники. На этой должности он может сменить Максима Орешкина, который станет помощником президента РФ по экономике. «Орешкин и Решетников в хороших отношениях. Они — друзья по работе», — отмечает источник РБК.