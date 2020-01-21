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Posted 21 января 2020, 12:24

Published 21 января 2020, 12:24

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

СМИ сообщили о возможном переходе Максима Решетникова в Правительство РФ

СМИ сообщили о возможном переходе Максима Решетникова в Правительство РФ

21 января 2020, 12:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Источники федеральных изданий отмечают, что глава минэка и губернатор Прикамья в хороших отношениях, что может сказаться на дальнейшей карьере Решетникова.

Губернатор Пермского края Максим Решетников может перейти на должность главы министра экономического развития РФ. Об этом сообщают Bloomberg и РБК со ссылкой на собственные источники. На этой должности он может сменить Максима Орешкина, который станет помощником президента РФ по экономике. «Орешкин и Решетников в хороших отношениях. Они — друзья по работе», — отмечает источник РБК.

Максим Решетников стал губернатором Пермского края в сентябре 2017 года. Победу ему обеспечили почти 83% избирателей. Ранее Решетников работал на должности руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Также РБК говорит о том, что в кабмин может не войти Виталий Мутко, который курирует 300-летие Перми. Новый состав правительства может быть объявлен уже сегодня после встречи премьер-министра Михаила Мишустина и Владимира Путина.

#Политика#Кадровые перестановки
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