СМИ сообщили о возможном переходе Максима Решетникова в Правительство РФ

Posted 21 января 2020, 12:24
Published 21 января 2020, 12:24
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Губернатор Пермского края Максим Решетников может перейти на должность главы министра экономического развития РФ. Об этом сообщают Bloomberg и РБК со ссылкой на собственные источники. На этой должности он может сменить Максима Орешкина, который станет помощником президента РФ по экономике. «Орешкин и Решетников в хороших отношениях. Они — друзья по работе», — отмечает источник РБК.
Максим Решетников стал губернатором Пермского края в сентябре 2017 года. Победу ему обеспечили почти 83% избирателей. Ранее Решетников работал на должности руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.
Также РБК говорит о том, что в кабмин может не войти Виталий Мутко, который курирует 300-летие Перми. Новый состав правительства может быть объявлен уже сегодня после встречи премьер-министра Михаила Мишустина и Владимира Путина.