Суд запретил продажу квартир в ЖК «Пушкарский»

Завершение строительства жилого комплекса «Пушкарский» срывалось несколько лет. По договору строительная компания должна была передать квартиру не позднее второго квартала 2016 года. В 2017 году дольщики выигрывали у застройщика суды и взыскивали неустойку. В сентябре 2019 года судебные приставы на 90 дней приостановили работу башенного крана на строительной площадке. Конструкция эксплуатируется ООО «Альтернатива». Тогда Ростехнадзор обнаружил, что организация 47 раз грубо нарушила правила промышленной безопасности. Ведомство сочло, что дальнейшее использование башенного крана создает реальную угрозу жизни работников и жителей соседних домов.