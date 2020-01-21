Суд запретил продажу квартир в ЖК «Пушкарский»

Posted 21 января 2020, 13:16
Published 21 января 2020, 13:16
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Краевая инспекция Государственного строительного надзора выиграла суд у застройщика проблемного дома на Пушкарской, 142, ООО «Сириус». Теперь компания не может продавать свободные квартиры в недострое. В октябре прошлого года Госстройнадзор подал иск в арбитражный суд для прекращения привлечения средств граждан по договорам долевого участия.
Ранее при проведении внеплановой проверки деятельности застройщика Инспекция выявила, что ООО «Сириус» осуществляет продажи не напрямую. Компания передала сводные квартиры аффилированной ей организации ООО «Торговый дом «Пушкарский». Та в обход федерального законодательства продавала квартиры дольщикам по договорам переуступки. При передаче квартир ООО «Торговый дом «Пушкарский» не расплатился с ООО «Сириус», что свидетельствует о неправомерности действий застройщика.
«Нам известно, что застройщик продолжает активную продажу квартир через свою аффилированную компанию. Мы просим граждан быть бдительными! Данный объект включен в единый федеральный реестр проблемных домов. А в отношении застройщика правоохранительные органы сейчас проводят проверку», — приводит пресс-служба минстроя Пермского края слова руководителя инспекции Василия Билоуса.
Инспекция Госстройнадзора передала материалы проверки в правоохранительные органы, прокуратура совместно главным управлением МВД России по Пермскому краю проводит проверку действий девелопера.
Завершение строительства жилого комплекса «Пушкарский» срывалось несколько лет. По договору строительная компания должна была передать квартиру не позднее второго квартала 2016 года. В 2017 году дольщики выигрывали у застройщика суды и взыскивали неустойку. В сентябре 2019 года судебные приставы на 90 дней приостановили работу башенного крана на строительной площадке. Конструкция эксплуатируется ООО «Альтернатива». Тогда Ростехнадзор обнаружил, что организация 47 раз грубо нарушила правила промышленной безопасности. Ведомство сочло, что дальнейшее использование башенного крана создает реальную угрозу жизни работников и жителей соседних домов.
UPD:
По словам директора и владельца ООО «Сириус» Андрея Титова, их компания никаким образом не связана с ООО «Торговый дом «Пушкарский». По данным СПАРК, собственники и директора у компаний разные. Торговый дом возглавляет Алексей Коробейников.
Кроме того, по словам Титова, их компания не занимается продажей квартир в ЖК уже три месяца.