УФАС рассмотрит дело о сговоре при поставках оборудования в Пермский тубдиспансер

В ходе расследования, которое было начато после обращения ГУ МВД, сотрудники УФАС нашли переписку, где руководитель компании поставщика писал о своих коммерческих предложениях. В результате установлено, что начальная (максимальная) цена договора, техническое задание, сформированное медучреждением, являлись копией тех сведений, которые предоставил организатор сговора. По сути, документация готовилась под конкретное оборудование и участников.