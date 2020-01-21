УФАС рассмотрит дело о сговоре при поставках оборудования в Пермский тубдиспансер

Posted 21 января 2020, 07:48
Published 21 января 2020, 07:48
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Пермское УФАС России готовится рассмотреть дело о сговоре между ГБУЗ «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» (Пермский тубдиспансер) и поставщика медоборудования. По версии антимонопольщиков, в действиях двух сторон выявлены признаки нарушения «Закона о защите конкуренции».
В ходе расследования, которое было начато после обращения ГУ МВД, сотрудники УФАС нашли переписку, где руководитель компании поставщика писал о своих коммерческих предложениях. В результате установлено, что начальная (максимальная) цена договора, техническое задание, сформированное медучреждением, являлись копией тех сведений, которые предоставил организатор сговора. По сути, документация готовилась под конкретное оборудование и участников.
По мнению Пермского УФАС России схема сговора была следующей: четыре участника подали заявки на пять аукционов. Таким образом, участники разделили победы во всех аукционах. Общая сумма закупок достигла почти 14 млн рублей.
Рассмотрение назначено на 3 февраля 2020 года. Если в действиях Пермского тубдиспансера и его поставщиков будут выявлены нарушения, к виновным назначат штрафы, размер которых будет определяться от суммы выручки.