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Posted 21 января 2020, 03:19

Published 21 января 2020, 03:19

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Управляющий пермским отелем «Карамель» улетел в Москву после гибели пяти человек. Он объявлен в розыск

Управляющий пермским отелем «Карамель» улетел в Москву после гибели пяти человек. Он объявлен в розыск

21 января 2020, 03:19
Фото: Properm.ru.
В качестве свидетеля по уголовному делу был опрошен отец управляющего.

Следственные органы объявили в розыск управляющего сетью отелей «Карамель» Сергея Щербакова. После гибели людей в одном из отелей по адресу улица Советской Армии, 21, Щербаков улетел в Москву. Сейчас неизвестно, где именно он находится, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В качестве свидетеля был допрошен отец Сергея Шербакова — Анатолий Щербаков.

Прорыв магистральной теплотрассы случился в ночь с 19 на 20 января рядом с домом по улице Советской Армии, 21, где располагался отель. Погибли пять человек, среди них был ребенок. Сейчас в Перми введен режим ЧС.

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