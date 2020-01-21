Управляющий пермским отелем «Карамель» улетел в Москву после гибели пяти человек. Он объявлен в розыск

Posted 21 января 2020, 03:19
Published 21 января 2020, 03:19
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Следственные органы объявили в розыск управляющего сетью отелей «Карамель» Сергея Щербакова. После гибели людей в одном из отелей по адресу улица Советской Армии, 21, Щербаков улетел в Москву. Сейчас неизвестно, где именно он находится, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В качестве свидетеля был допрошен отец Сергея Шербакова — Анатолий Щербаков.
Прорыв магистральной теплотрассы случился в ночь с 19 на 20 января рядом с домом по улице Советской Армии, 21, где располагался отель. Погибли пять человек, среди них был ребенок. Сейчас в Перми введен режим ЧС.