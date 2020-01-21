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Posted 21 января 2020, 08:17

Published 21 января 2020, 08:17

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Власти Перми оштрафовали подрядчика на 3,4 миллиона рублей за плохую уборку улиц

Власти Перми оштрафовали подрядчика на 3,4 миллиона рублей за плохую уборку улиц

21 января 2020, 08:17
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
После штрафа подрядчик увеличил количество рабочих для очистки снега.

Мэрия Перми решила снизить стоимость оплаты по контрактам подрядчика ООО «ДСТ-Строй» на 3 млн 450 тыс. рублей. Решение принято из-за неудовлетворительной уборки улично-дорожной сети и тротуаров в Мотовилихинском районе, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» рассказали, что в январе 2020 года подрядчик множество раз допустил нарушения по содержанию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Дорогу должны очищать на всю ширину проезжей части, но объезды показали заужение проезжей части на улицах Целинной и Юрша. Также ООО «ДСТ-Строй» не очищало от снега тротуары на улице Дружбы и Крупской перед посыпкой их реагентами. Из-за этого образовывалась «снежная каша». В микрорайоне Садовый остановочные комплексы и подходы к ним не были в нормативном состоянии.

Сейчас порядная организация увеличила количество рабочих для ручной очистки снега, а также усилила работу по содержанию улично-дорожной сети. В выходные подрядчик обработал тротуары на Садовом, остановки, очистил пешеходные, лестницы и пандусы. За выходные с территории района было вывезено около 7,5 тыс. кубометров снега.

#Общество#Пермские дороги#Садовый#Власть
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