Власти Перми оштрафовали подрядчика на 3,4 миллиона рублей за плохую уборку улиц

Posted 21 января 2020, 08:17
Published 21 января 2020, 08:17
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Мэрия Перми решила снизить стоимость оплаты по контрактам подрядчика ООО «ДСТ-Строй» на 3 млн 450 тыс. рублей. Решение принято из-за неудовлетворительной уборки улично-дорожной сети и тротуаров в Мотовилихинском районе, сообщает пресс-служба администрации Перми.
В МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» рассказали, что в январе 2020 года подрядчик множество раз допустил нарушения по содержанию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Дорогу должны очищать на всю ширину проезжей части, но объезды показали заужение проезжей части на улицах Целинной и Юрша. Также ООО «ДСТ-Строй» не очищало от снега тротуары на улице Дружбы и Крупской перед посыпкой их реагентами. Из-за этого образовывалась «снежная каша». В микрорайоне Садовый остановочные комплексы и подходы к ним не были в нормативном состоянии.
Сейчас порядная организация увеличила количество рабочих для ручной очистки снега, а также усилила работу по содержанию улично-дорожной сети. В выходные подрядчик обработал тротуары на Садовом, остановки, очистил пешеходные, лестницы и пандусы. За выходные с территории района было вывезено около 7,5 тыс. кубометров снега.