Власти Перми оштрафовали подрядчика на 3,4 миллиона рублей за плохую уборку улиц

В МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» рассказали, что в январе 2020 года подрядчик множество раз допустил нарушения по содержанию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Дорогу должны очищать на всю ширину проезжей части, но объезды показали заужение проезжей части на улицах Целинной и Юрша. Также ООО «ДСТ-Строй» не очищало от снега тротуары на улице Дружбы и Крупской перед посыпкой их реагентами. Из-за этого образовывалась «снежная каша». В микрорайоне Садовый остановочные комплексы и подходы к ним не были в нормативном состоянии.