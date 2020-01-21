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Posted 21 января 2020, 08:50

Published 21 января 2020, 08:50

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Житель Добрянки избивал супругу и ребенка

Житель Добрянки избивал супругу и ребенка

21 января 2020, 08:50
Фото: Properm.ru.
Мужчина отделался условным сроком.

В Добрянке вынесли приговора 63-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), сообщает СУ СК по Пермскому краю.

С января по март 2019 года осужденный систематически избивал супругу и 8-летнюю падчерицу. За свои преступления мужчина получил 3,5 года лишения свободы условно.

#Происшествия
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