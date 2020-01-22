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Posted 22 января 2020, 02:50

Published 22 января 2020, 02:50

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Дебошира из Чердыни будут судить за серию преступлений

Дебошира из Чердыни будут судить за серию преступлений

22 января 2020, 02:50
Фото: Properm.ru.
Все правонарушения молодой человек совершал будучи пьяным.

В Чердыни завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя города Чердыни. Его обвиняют по трем статьям, в том числе, незаконное проникновение в жилище и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

Днём 27 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру местной жительницы. Он же 9 октября в ходе ссоры со своим братом ударил его по лицу. Кроме того, обвиняемый неоднократно не соблюдал административные ограничений, установленных ему судом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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