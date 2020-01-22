Дебошира из Чердыни будут судить за серию преступлений

Днём 27 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру местной жительницы. Он же 9 октября в ходе ссоры со своим братом ударил его по лицу. Кроме того, обвиняемый неоднократно не соблюдал административные ограничений, установленных ему судом.