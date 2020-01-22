Максим Решетников пообещал обеспечить с 1 сентября 2020 года пермских школьников горячими обедами

По словам Решетникова, сейчас сформирован большой пакет федеральных субсидий для семей с детьми. Помимо этого, продолжены региональные программы поддержки. «Новая задача для краевого правительства — обеспечение горячим питанием школьников с 1 по 4 классы. По нашим оценкам на это потребуется около 1 миллиарда рублей ежегодно», — обозначил Решетников.