Максим Решетников пообещал обеспечить с 1 сентября 2020 года пермских школьников горячими обедами

Posted 22 января 2020, 12:54
Published 22 января 2020, 12:54
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Накануне назначения в правительство России Максим Решетников сообщил, что с 1 сентября 2020 года Пермский край обеспечит всех школьников начальных классов горячим питанием. Заявление губернатора на расширенном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края опубликовано на сайте правительства Пермского края.
По словам Решетникова, сейчас сформирован большой пакет федеральных субсидий для семей с детьми. Помимо этого, продолжены региональные программы поддержки. «Новая задача для краевого правительства — обеспечение горячим питанием школьников с 1 по 4 классы. По нашим оценкам на это потребуется около 1 миллиарда рублей ежегодно», — обозначил Решетников.
О необходимости обеспечения начальной школы бесплатным горячим питанием 15 января 2020 года заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собанию. «Бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года», — поручил региональным властям глава государства.