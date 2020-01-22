Обещал не уходить в правительство, ругал Самойлова, считал стипендию в пиве: Максим Решетников в цитатах

— У нас было несколько волн взаимоотношений. Мы обсуждали, что нужно большего его присутствия в Перми. Он сравнил музыку с дорогим вином, — которое нужно экспортировать. Мне хотелось, чтобы это вино было в Перми. Обсуждали его присутствие в ДК Солдатова, расширили репертуар. К Дягилевскому мне казалось, что нашли решение. Мы были готовы, но у него созрело решение. При этом «уходя, не уходить». Он рассматривает Пермский край для своей жизни. Думаю мы сможем обеспечить его присутствие в крае.