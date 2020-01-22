Обещал не уходить в правительство, ругал Самойлова, считал стипендию в пиве: Максим Решетников в цитатах

Posted 22 января 2020, 12:30
Published 22 января 2020, 12:30
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
— Вы говорите, что многим не хватает денег, но это уже вопрос не ограничения числа поездок, а проблема низких стипендий, и она не сегодня возникла. Губернатору, наверное, нехорошо об этом говорить, но в наше время стипендия измерялась в бутылках пива — хватало на десять. Когда мы поднимаем вопрос о повышении стипендии студентам, тут же встает вопрос: у кого будем отбирать? У врачей или учителей?
— Перед выборами всегда хочется всем все пообещать, но я еще хочу отчитываться тут перед вами через пять лет, поэтому многого обещать не буду.
— Давал прямое поручение Дмитрию Ивановичу (мэру Перми — Properm.ru) разобраться. При подготовке к прямой линии поступило очень много вопросов по этой теме. Очевидно, меня не услышали — я это отфиксировал. По всей видимости, сам поеду туда налаживать вместе с жителями освещение, если городская администрация не может. Или уже с новым замглавы поеду, Дмитрию Ивановичу выдам инструменты.
— Не вижу в городе кропотливой работы. Я как приехал в 2017 году: почему дом не расселен, два года прошло все также. Гаджиева молодец — вытаскивает общественный транспорт, Дашкевич вроде тоже. Агеева — спрашиваю по (медиафасаду) Айсбергу. Как он появился? Кто-то в отсутствие любых порядков выдал. Самойлов и Агеев только глаза тупят. Там кладбище управленческих ошибок. Разгильдяйство и манера главы администрации…какое-то впечатление складывается. Шанс даём, а изменений не происходит.
— У нас было несколько волн взаимоотношений. Мы обсуждали, что нужно большего его присутствия в Перми. Он сравнил музыку с дорогим вином, — которое нужно экспортировать. Мне хотелось, чтобы это вино было в Перми. Обсуждали его присутствие в ДК Солдатова, расширили репертуар. К Дягилевскому мне казалось, что нашли решение. Мы были готовы, но у него созрело решение. При этом «уходя, не уходить». Он рассматривает Пермский край для своей жизни. Думаю мы сможем обеспечить его присутствие в крае.
— Государство ничего не создает, давайте честно говорить. Государство только переделивает — у одних забирает, другим отдает. Оно должно сконцентрироваться на каких-то проблемах: социальной политике, тех, кто реально нуждаются, плюс инфраструктура, плюс образование. Нам дано бесплатное образование, стоимость которого по нормативам 160 тыс. рублей в год. Гранты во многих зарубежных странах [студентам] приходится отдавать 10 лет. Дальше все в наших руках.
— Ничего подобного нет и не будет. Все продолжают работать. Планы долгосрочные. Команду, как вы знаете, мы укрепляем. Проекты у нас очень большие. Задач много и все они интересные. Считаю важным все их реализовать.