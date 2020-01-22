Смертельный вирус из Китая начал распространяться по миру. В аэропорту Перми ввели повышенный контроль

Posted 22 января 2020, 11:56
Published 22 января 2020, 11:56
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой вчера назвал коронавирус (2019-nCoV), обнаруженный в Китае в конце прошлого года, «биологической угрозой» для России. Уже сегодня на встрече в ВОЗ для обсуждения новой инфекции представители китайских властей предупредили, что распространение вируса вышло за пределы страны и может значительно ускориться.
Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря 2019 года. Все случаи заболевания так или иначе были связаны с посещением рынков морепродуктов. Новую инфекцию зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Выявить тип вируса китайские ученые смогли только 7 января 2020 года.
В Роспотребнадзоре со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР по состоянию на 21 января 2020 года сообщили, что в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV): 287 в Китае (преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), два в Таиланде, один в Японии, один в Южной Корее, «включая четыре случая с летальным исходом».
Сейчас в СМИ сообщается уже о 440 заболевших и 9 погибших. Пострадавших от 2019-nCoV уже обнаружили в Китае, США, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Кореи и Макао. Вирус передается от человека к человеку, поскольку заболевание выявлено у 15 медработников, контактировавших с пациентами.
Коронавирус 2019-nCoV вызывает особо тяжелый вид пневмонии, которая часто заканчивается смертельным исходом. Основными симптомами у выявленных заболевших были: температура, чувство усталости, кашель с небольшим количеством мокроты.
Более чем у 90% больных была температура, сухой кашель. Около 20% больных имели одышку, около 15% — диспноэ — ощущение нехватки воздуха. У всех заболевших рентгенограмма показывала пневмонию.
В прикамском управлении Роспортебнадзора подтвердили, что ведется контроль по прибытию самолетов из Китая в аэропорт Большое Савино. Пермский санитарный пост запрашивает до прибытия каждого рейса о состоянии всех пассажиров, после посадки каждый человек проходит через тепловизор для измерения температуры тела и направляется на врачебный осмотр. На сегодня не выявлено ни одного туриста, вернувшегося в Пермь с подозрением на 2019-nCoV.
В Роспотребнадзоре РФ распорстранили сообщение, где заверили, что «с первых дней ситуации организован мониторинг эпидемиологической обстановки, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». Сегодня в России разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена.
В распространенном федеральным Роспотребнадзором сообщении гражданам России рекомендуют точно воздержаться от посещения китайского города Ухань провинции Хубэй. Но и в любых других провинциях Поднебесной важно знать, что необходимо:
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при появлении недомогания после возвращения из Китая обращаться за медицинской помощью в обязательном порядке. При осмотре врача нужно обязательно его информировать о времени и месте пребывания в КНР.