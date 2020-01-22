Смертельный вирус из Китая начал распространяться по миру. В аэропорту Перми ввели повышенный контроль

В Роспотребнадзоре со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР по состоянию на 21 января 2020 года сообщили, что в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV): 287 в Китае (преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), два в Таиланде, один в Японии, один в Южной Корее, «включая четыре случая с летальным исходом».