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Posted 22 января 2020, 11:56

Published 22 января 2020, 11:56

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Смертельный вирус из Китая начал распространяться по миру. В аэропорту Перми ввели повышенный контроль

Смертельный вирус из Китая начал распространяться по миру. В аэропорту Перми ввели повышенный контроль

22 января 2020, 11:56
Ольга Седурина
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Одна из причин высокой опасности заболевания для пермяков — растущая привлекательность курортов Поднебесной. Как заявляли по итогам 2019 года в аэропорту Большое Савино, перелеты из Перми в Санью находятся на третьем месте по популярности среди международных рейсов.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой вчера назвал коронавирус (2019-nCoV), обнаруженный в Китае в конце прошлого года, «биологической угрозой» для России. Уже сегодня на встрече в ВОЗ для обсуждения новой инфекции представители китайских властей предупредили, что распространение вируса вышло за пределы страны и может значительно ускориться.

Что сегодня известно про 2019-nCoV?

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря 2019 года. Все случаи заболевания так или иначе были связаны с посещением рынков морепродуктов. Новую инфекцию зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Выявить тип вируса китайские ученые смогли только 7 января 2020 года.

В Роспотребнадзоре со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР по состоянию на 21 января 2020 года сообщили, что в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV): 287 в Китае (преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), два в Таиланде, один в Японии, один в Южной Корее, «включая четыре случая с летальным исходом».

Сейчас в СМИ сообщается уже о 440 заболевших и 9 погибших. Пострадавших от 2019-nCoV уже обнаружили в Китае, США, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Кореи и Макао. Вирус передается от человека к человеку, поскольку заболевание выявлено у 15 медработников, контактировавших с пациентами.

Как понять, что у меня просто грипп, а не 2019-nCoV?

Коронавирус 2019-nCoV вызывает особо тяжелый вид пневмонии, которая часто заканчивается смертельным исходом. Основными симптомами у выявленных заболевших были: температура, чувство усталости, кашель с небольшим количеством мокроты.

Более чем у 90% больных была температура, сухой кашель. Около 20% больных имели одышку, около 15% — диспноэ — ощущение нехватки воздуха. У всех заболевших рентгенограмма показывала пневмонию.

Что говорят в Роспотребнадзоре?

В прикамском управлении Роспортебнадзора подтвердили, что ведется контроль по прибытию самолетов из Китая в аэропорт Большое Савино. Пермский санитарный пост запрашивает до прибытия каждого рейса о состоянии всех пассажиров, после посадки каждый человек проходит через тепловизор для измерения температуры тела и направляется на врачебный осмотр. На сегодня не выявлено ни одного туриста, вернувшегося в Пермь с подозрением на 2019-nCoV.

В Роспотребнадзоре РФ распорстранили сообщение, где заверили, что «с первых дней ситуации организован мониторинг эпидемиологической обстановки, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». Сегодня в России разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена.

Если все же рискнете не сдавать путевку в Китай

В распространенном федеральным Роспотребнадзором сообщении гражданам России рекомендуют точно воздержаться от посещения китайского города Ухань провинции Хубэй. Но и в любых других провинциях Поднебесной важно знать, что необходимо:

  • надевать маску в местах скопления людей;
  • чаще мыть руки;
  • не употреблять сырую воду из системы центрального водоснабжения;
  • важно тщательно промывать овощи и фрукты;
  • не есть плохо приготовленную пищу (недожаренную или недоваренную) животного происхождения.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при появлении недомогания после возвращения из Китая обращаться за медицинской помощью в обязательном порядке. При осмотре врача нужно обязательно его информировать о времени и месте пребывания в КНР.

#Мнения#Общество#Аэропорт#Эпидемия#Инструкция
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