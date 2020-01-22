В Прикамье мужчина из Удмуртии укусил инспектора ДПС

Posted 22 января 2020, 05:58
Published 22 января 2020, 05:58
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Кунгурский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело на 46-летнего жителя Удмуртской республики. Его подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Следователи установили, что происшествие случилось в ночь на 4 января 2020 года в деревне Проносное Березниковского района. Выпивший подозреваемый управлял транспортом, когда го остановил наряд ДПС. Мужчина хотел скрыться, а затем укусил инспектора ДПС за руку, так как он мешал ему уехать.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.