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Posted 22 января 2020, 05:58

Published 22 января 2020, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Прикамье мужчина из Удмуртии укусил инспектора ДПС

В Прикамье мужчина из Удмуртии укусил инспектора ДПС

22 января 2020, 05:58
Фото: Properm.ru.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела. Обвинение еще не предъявлено.

Кунгурский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело на 46-летнего жителя Удмуртской республики. Его подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи установили, что происшествие случилось в ночь на 4 января 2020 года в деревне Проносное Березниковского района. Выпивший подозреваемый управлял транспортом, когда го остановил наряд ДПС. Мужчина хотел скрыться, а затем укусил инспектора ДПС за руку, так как он мешал ему уехать.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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