В Прикамье мужчина из Удмуртии укусил инспектора ДПС

Следователи установили, что происшествие случилось в ночь на 4 января 2020 года в деревне Проносное Березниковского района. Выпивший подозреваемый управлял транспортом, когда го остановил наряд ДПС. Мужчина хотел скрыться, а затем укусил инспектора ДПС за руку, так как он мешал ему уехать.