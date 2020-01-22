properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января 2020, 07:20

Published 22 января 2020, 07:20

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Задержан первый подозреваемый после трагедии в «Карамели»

Задержан первый подозреваемый после трагедии в «Карамели»

22 января 2020, 07:20
Фото: Properm.ru.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого по делу о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель». Как сообщает «В курсе.ру», был задержан сотрудник Госпожнадзора, который год назад выявил нарушения в помещении отеля, но дал год на устранение замечаний.

В ночь на 20 января подвал, где располагался мини-отель «Карамель», залило кипятком из магистральной теплосети, принадлежащей «Пермской сетевой компании». В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли. Трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследованием уголовного дела и причин случившегося занялись в центральном аппарате следственного комитета.

Прокуратура и другие надзорные ведомства Пермского края сейчас вышли на массовые проверки всех отелей и хостелов, расположенных в жилых домах.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика