Задержан первый подозреваемый после трагедии в «Карамели»

Posted 22 января 2020, 07:20
Published 22 января 2020, 07:20
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого по делу о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель». Как сообщает «В курсе.ру», был задержан сотрудник Госпожнадзора, который год назад выявил нарушения в помещении отеля, но дал год на устранение замечаний.
В ночь на 20 января подвал, где располагался мини-отель «Карамель», залило кипятком из магистральной теплосети, принадлежащей «Пермской сетевой компании». В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли. Трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследованием уголовного дела и причин случившегося занялись в центральном аппарате следственного комитета.
Прокуратура и другие надзорные ведомства Пермского края сейчас вышли на массовые проверки всех отелей и хостелов, расположенных в жилых домах.