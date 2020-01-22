Задержан первый подозреваемый после трагедии в «Карамели»

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого по делу о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель». Как сообщает «В курсе.ру», был задержан сотрудник Госпожнадзора, который год назад выявил нарушения в помещении отеля, но дал год на устранение замечаний.