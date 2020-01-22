Житель Чернушки пойдет под суд за финансовые махинации

Летом 2019 года мужчина обратился в банк с целью получения кредита. Злоумышленник сообщил менеджеру ложные сведения о месте работы и размере заработной платы и получил заём на сумму 69 тыс. рублей. Однако возвращаться деньги не собирался. Тогда представители финансовой организации обратились в полицию.