Житель Чернушки пойдет под суд за финансовые махинации

Posted 22 января 2020, 05:51
Published 22 января 2020, 05:51
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Чусовом окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничество в сфере кредитования, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Летом 2019 года мужчина обратился в банк с целью получения кредита. Злоумышленник сообщил менеджеру ложные сведения о месте работы и размере заработной платы и получил заём на сумму 69 тыс. рублей. Однако возвращаться деньги не собирался. Тогда представители финансовой организации обратились в полицию.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.