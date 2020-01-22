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Posted 22 января 2020, 05:51

Published 22 января 2020, 05:51

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Житель Чернушки пойдет под суд за финансовые махинации

Житель Чернушки пойдет под суд за финансовые махинации

22 января 2020, 05:51
Фото: Properm.ru.
Мужчина взял кредит, но возвращать его не собирался.

В Чусовом окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничество в сфере кредитования, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Летом 2019 года мужчина обратился в банк с целью получения кредита. Злоумышленник сообщил менеджеру ложные сведения о месте работы и размере заработной платы и получил заём на сумму 69 тыс. рублей. Однако возвращаться деньги не собирался. Тогда представители финансовой организации обратились в полицию.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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