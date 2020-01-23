Человек, который «лопнул»: в 2019 году более тысячи пермяков стали банкротами

«Пугает то, что даже после окончания процедуры банкротства банки будут отказывать в кредитах, и даже в открытии дебетовых счетов. Закон запрещает занимать должности и вести бизнес от 3 до 5 лет после выхода из несостоятельности, а в банковском секторе — 10 лет. Банкрот не может сам пользоваться финансами, расплачиваться банковскими картами, не может ездить за границу. Кроме того, есть риски для имущества супругов — в суде оно также может пойти под реализацию», — отмечает экономист, доцент ВШЭ Елена Зуева. Однако, эксперт говорит, что при всей строгости и малой привлекательности закон работает. Иначе бы в реестре сведений о банкротстве физических лиц в Прикамье не было бы более 3 тыс. человек.