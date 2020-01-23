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Posted 23 января 2020, 10:26

Published 23 января 2020, 10:26

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Илье Денисову придется вновь покинуть государственную службу

Илье Денисову придется вновь покинуть государственную службу

23 января 2020, 10:26
Фото: Properm.ru.
Апелляционный суд во второй раз подтвердил вторую дисквалификацию пермского чиновника.

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Пермского УФАС о дисквалификации замглавы Индустриального района Перми Ильи Денисова сроком на 6 месяцев. Сегодня, 23 января, решение вступило в силу, это значит чиновник будет вынужден покинуть государственную службу.

В администрации Индустриального района редакции Properm.ru сообщили, что с 23 января 2020 года и на неопределенный срок Илья Денисов находится в отпуске. Плоучить комментарии самого чиновника не удалось, он не отвечал ни по одному известному номеру телефона.

Арбитражный суд Пермского края в ноябре 2019 года удовлетворил иск УФАС о дисквалификации бывшего начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Ильи Денисова. В случае, если Денисов не сможет оспорить решение, то ему будет запрещено занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение шести месяцев.

Ранее руководитель ведомства Александр Плаксин заявил, что антимонопольная служба вновь требует дисквалифицировать чиновника, поскольку департамент дорог и транспорта не смог оспорить решение УФАС по невыплате субсидий предпринимателям за перевозку льготных пассажиров.

Илья Денисов был руководителем ДДиТ в 2014–2017 годах. За этот период антимонопольщики несколько раз предъявляли к нему претензии за нарушение законодательства. После увольнения с должности главы департамента Денисов стал руководителем спорт-школы «Орленок», но в ноябре 2018 года уволился. Тогда арбитражный суд Пермского края дисквалифицировал его — также на шесть месяцев.

В июле 2019 года чиновник вновь вернулся на муниципальную службу. Сейчас он работает первым заместителем главы Индустриального района.

#Общество#Дисквалификация
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