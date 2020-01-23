Илье Денисову придется вновь покинуть государственную службу

Илья Денисов был руководителем ДДиТ в 2014–2017 годах. За этот период антимонопольщики несколько раз предъявляли к нему претензии за нарушение законодательства. После увольнения с должности главы департамента Денисов стал руководителем спорт-школы «Орленок», но в ноябре 2018 года уволился. Тогда арбитражный суд Пермского края дисквалифицировал его — также на шесть месяцев.