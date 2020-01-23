Илье Денисову придется вновь покинуть государственную службу

Posted 23 января 2020, 10:26
Published 23 января 2020, 10:26
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Пермского УФАС о дисквалификации замглавы Индустриального района Перми Ильи Денисова сроком на 6 месяцев. Сегодня, 23 января, решение вступило в силу, это значит чиновник будет вынужден покинуть государственную службу.
В администрации Индустриального района редакции Properm.ru сообщили, что с 23 января 2020 года и на неопределенный срок Илья Денисов находится в отпуске. Плоучить комментарии самого чиновника не удалось, он не отвечал ни по одному известному номеру телефона.
Арбитражный суд Пермского края в ноябре 2019 года удовлетворил иск УФАС о дисквалификации бывшего начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Ильи Денисова. В случае, если Денисов не сможет оспорить решение, то ему будет запрещено занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение шести месяцев.
Ранее руководитель ведомства Александр Плаксин заявил, что антимонопольная служба вновь требует дисквалифицировать чиновника, поскольку департамент дорог и транспорта не смог оспорить решение УФАС по невыплате субсидий предпринимателям за перевозку льготных пассажиров.
Илья Денисов был руководителем ДДиТ в 2014–2017 годах. За этот период антимонопольщики несколько раз предъявляли к нему претензии за нарушение законодательства. После увольнения с должности главы департамента Денисов стал руководителем спорт-школы «Орленок», но в ноябре 2018 года уволился. Тогда арбитражный суд Пермского края дисквалифицировал его — также на шесть месяцев.
В июле 2019 года чиновник вновь вернулся на муниципальную службу. Сейчас он работает первым заместителем главы Индустриального района.