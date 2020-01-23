«Пермглавснаб» начнет сносить историческое здание пивзавода в феврале

По проекту завершить строительство намерены к зиме-весне 2021 года. Внешний вид здания со стороны ул. Сибирская должны восстановить с точностью до 2 см, а в работе будут использовать старый кирпич или современный с похожими характеристиками. При этом дворовой фасад здания «исторической составляющей» не сохранит. Отстоять здание в суде пытался градозащитник Денис Галицкий, но проиграл дело. Узнать историю памятника можно ниже.