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Posted 23 января 2020, 05:18

Published 23 января 2020, 05:18

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

«Пермглавснаб» начнет сносить историческое здание пивзавода в феврале

«Пермглавснаб» начнет сносить историческое здание пивзавода в феврале

23 января 2020, 05:18
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Городская среда
После получения дополнительных разрешений застройщик начнет строительство элитного жилья.

Здание бывшего пивного завода на улице Сибирской, 35 начнут сносить в феврале этого года. Об этом изданию Business Class рассказал директор «Пермглавснаб» Владимир Занин. Именно ПГС займется строительством на месте памятника архитектуры здания с элитным жильем и офисами. Сейчас девелопер ждет необходимые разрешения, чтобы начать реконструкцию (читаем — демонтаж) и возведение новодела, который должен соответствовать историческому облику здания.

По проекту завершить строительство намерены к зиме-весне 2021 года. Внешний вид здания со стороны ул. Сибирская должны восстановить с точностью до 2 см, а в работе будут использовать старый кирпич или современный с похожими характеристиками. При этом дворовой фасад здания «исторической составляющей» не сохранит. Отстоять здание в суде пытался градозащитник Денис Галицкий, но проиграл дело. Узнать историю памятника можно ниже.

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#Недвижимость#Городская среда#Новостройки
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