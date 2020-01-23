Центр позитронно-эмиссионной томографии в Перми откроется с опозданием

В октябре 2019 года региональный минздрав сообщил, что центр ядерной медицины откроется до конца 2019 года и сможет принимать до 5 тыс. человек в год. Как тогда рассказали Properm.ru в пресс-службе «ПЭТ-Технолоджи», учреждение и все необходимое оборудование проходит процедуру лицензирования. После этого будет определено количество квот и стоимость услуг.