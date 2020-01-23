Центр позитронно-эмиссионной томографии в Перми откроется с опозданием

Posted 23 января 2020, 08:35
Published 23 января 2020, 08:35
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня на пленарном заседании законодательного собрания в рамках депутатского часа министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что Центр ядерной медицины федеральной сети «ПЭТ-Технолоджи» на базе городской клинической больницы им. М.А. Тверье откроется с трехмесячным опозданием — в феврале 2020 года. По словам министра, проблемы возникли при лицензировании в федеральном центре радиологии. Этот процесс, пояснила Мелехова, занял больше времени, чем предполагалось.
В октябре 2019 года региональный минздрав сообщил, что центр ядерной медицины откроется до конца 2019 года и сможет принимать до 5 тыс. человек в год. Как тогда рассказали Properm.ru в пресс-службе «ПЭТ-Технолоджи», учреждение и все необходимое оборудование проходит процедуру лицензирования. После этого будет определено количество квот и стоимость услуг.
Одна из главных целей центра — это диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также корректировка лечения с помощью позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ). Сейчас жителям Прикамья приходится ездить в другие города, чтобы пройти процедуру, например, в Екатеринбург. В «ПЭТ-Технолоджи» сообщили, что 90% услуг будет предоставляться по полису ОМС после назначения лечащего врача-онколога.
Центр ядерной медицины, по словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, должен быть открыт в 2019 году, на базе медсанчасти №9 по адресу улице Братьев Игнатовых, 2. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит более 210 млн рублей. Общая площадь медицинского учреждения около 800 кв. м. Точная дата запуска пока не называется.