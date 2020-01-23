properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января 2020, 05:08

Published 23 января 2020, 05:08

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Пермском крае назначили и.о. председателя правительства

В Пермском крае назначили и.о. председателя правительства

23 января 2020, 05:08
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Ольга Антипина была назначена еще 21 января, но об этом стало известно только сегодня.

Первый вице-премьер правительства края Ольга Антипина заняла пост исполняющего обязанности председателя правительства Пермского края 21 января. Распоряжение было подписано бывшим губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. По словам Антипиной, правительство будет работать в прежнем составе, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Правительство заявляло, что нового руководителя кабмина назначит врио губернатора, однако до сих пор неизвестно, кто будет исполнять обязанности губернатора края.

21 января бывший губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в Москву. Его назначили министром экономического развития РФ. Досрочные выборы губернатора Прикамья состоятся в единый день голосования — 13 сентября.

Главная новость по теме:
Губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в правительство РФ
#Политика#Кадровые перестановки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика