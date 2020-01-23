В Пермском крае назначили и.о. председателя правительства

Сюжет Кадровые перестановки

Ольга Антипина была назначена еще 21 января, но об этом стало известно только сегодня.

Первый вице-премьер правительства края Ольга Антипина заняла пост исполняющего обязанности председателя правительства Пермского края 21 января. Распоряжение было подписано бывшим губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. По словам Антипиной, правительство будет работать в прежнем составе, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Правительство заявляло, что нового руководителя кабмина назначит врио губернатора, однако до сих пор неизвестно, кто будет исполнять обязанности губернатора края. 21 января бывший губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в Москву. Его назначили министром экономического развития РФ. Досрочные выборы губернатора Прикамья состоятся в единый день голосования — 13 сентября. Главная новость по теме: Губернатор Пермского края Максим Решетников ушел на повышение в правительство РФ