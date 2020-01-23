Власти Перми незаконно отказали застройщику в строительстве жилого комплекса

Posted 23 января 2020, 06:54
Published 23 января 2020, 06:54
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Пермское УФАС России выдало департаменту градостроительства и архитектуры администрации Перми предупреждение из-за незаконного запрета строительства. УФАС считает, что власти необоснованно отказали застройщику ООО СЗ «Премьер» в возведении многофункционального жилого комплекса по улице Николая Островского, 52, в Свердловском районе, сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.
Департамент обосновывал отказ зонированием территории Свердловского района как «квартала с предельной высотой застройки 22 метра». Ограничение указано в проекте планировки территорий, утвержденном постановлением администрации Перми. Оно регламентирует планирование земельного участка, на котором застройщик планировал возвести здание высотой 74 метра.
Однако градостроительный кодекс России гласит, что максимальная высота зданий должна быть указана в правилах землепользования и застройки. Это означает, что проект планировки, в котором указана высота в 22 метра, не может устанавливать высоту зданий.
Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми признаки нарушения закона о защите конкуренции, поскольку неправомерный отказ департамента в выдаче разрешения на строительство ООО СЗ «Премьер» приводит или может привести к ограничению конкуренции на соответствующем рынке оказания услуг.
Предупреждение, выданное властям, обязывает отменить незаконный отказ в выдаче разрешения на строительство объекта по улице Николая Островского, 52. Департамент градостроительстве и архитектуры должен будет рассмотреть заявление ООО СЗ «Премьер» повторно. Если департамент не устранит нарушения до 17 февраля 2020 года, то УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
UPD:
Застройщик ООО СЗ «Премьер» сообщил, что заявление было рассмотрено повторно. Компания получила разрешение на строительство.