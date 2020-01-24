Какого губернатора ждут в Пермском крае? Пособие для новичка

Posted 24 января 2020, 04:15
Published 24 января 2020, 04:15
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
21 января стало известно о том, что бывший губернатор Пермского края Максим Решетников уйдет на повышение в правительство РФ. На новой должности министра он будет заниматься экономическим развитием страны. Однако после отъезда Решетникова в регионе не осталось руководителя. По слухам, представить нового врио руководителя края должны на днях.
Не дожидаясь объявления, Properm.ru опросили разных экспертов нарисовать портрет будушего главы региона. Целью было выяснить, какого губернатора ждут представители разных социальных групп. Отметим, что многие собеседники отказывались отвечать на вопросы. Называлась единственная причина: «мне здесь еще жить и работать». В итоговую фокус-группу вошли два «не пермяка», десять пермяков: журналисты, политологи, ученые, экономисты, социологи, театральные деятели, чиновники, общественники, предприниматели, один официант и две продавщицы. Их ответы на одинаковые вопросы были обобщены. Вот что получилось: берем одинаковые вопросы, а ответы обобщаем)
Выбирать из своих не приходится — реальных кандидатов, кто способен изменить жизнь края, нет. Варяг? Может быть. Важнее вопрос о том, какие кандидаты будут допущены до выборов, и насколько честным будет избирательный процесс.
Чтобы был честным, любил родной край и не сдавал своих. Конечно, идеальным для всех людей не сможет быть ни один руководитель. Всегда найдутся довольные и те, кто лучше всех все знает. Но хочется, чтобы губернатор слышал людей и общался с ними, тогда будет видеть реальное положение дел.
Понимаем, что идеальных людей не бывает, а политики и губернаторы — такие же как мы обычные люди, со своими достоинствами и недостатками. Но идеальным станет тот, кто с первого дня подумает, — какими словами его вспомнят люди через десять лет после отставки.
Имеющий опыт госуправления и реального решения проблем. Конечно, упорный, компетентный, исполнительный и безотказный. Чтобы умел создавать эффективную команду и стал ее лидером. Ведь каким бы идеальным губернатор не был, управлять регионом невозможно в одиночку. А для этого нужно доверять подчиненным и не боятся делегировать поручения. Понимал пермскую хтонь, нашу уникальность и специфику. Чтобы ненавидел коррупцию.
Пусть будет «хозяином» в хорошем смысле. Сначала думал и анализировал проекты, и только потом реализовывал, в соответствии с русской пословицей «Семь раз отмерь, один отрежь». Открытый, реальный, не временщик, хозяйственник, стратег и тактик. И чтобы прекратил воплощать виртуальные проекты, которые не учитывают наше мнение, а якобы для нас делаются. Они-то и подорвали авторитет власти в нашем крае.
Не менее важны прошлые профессиональные достижения и опыт. Чтобы был вес в федеральной власти. Ну и, конечно, при конкурентных выборах важна харизма.
Запрос рядового электората к будущему губернатору Прикамья сформулировали в ответе на наши вопросы две усталые продавщицы в «Пятерочке»: «Все ваши параметры — ерунда. Порядок нужно навести. Сталина на вас всех нет, ну или хотя бы Трутнева».