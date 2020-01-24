Какого губернатора ждут в Пермском крае? Пособие для новичка

Чтобы был честным, любил родной край и не сдавал своих. Конечно, идеальным для всех людей не сможет быть ни один руководитель. Всегда найдутся довольные и те, кто лучше всех все знает. Но хочется, чтобы губернатор слышал людей и общался с ними, тогда будет видеть реальное положение дел.