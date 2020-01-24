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Posted 24 января 2020, 04:15

Published 24 января 2020, 04:15

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

Роспотребнадзор проверил 6,5 тысячи пассажиров в международном аэропорту «Пермь» из-за коронавируса

Роспотребнадзор проверил 6,5 тысячи пассажиров в международном аэропорту «Пермь» из-за коронавируса

24 января 2020, 04:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Сейчас от нового коронавируса умерли уже 25 человек.

Роспотребнадзор рекомендовал пермским туристам не летать в китайский город Ухань, в котором распространяется новый коронавирус. Также специалисты просят заранее планировать поездки при посещении Китая. Сейчас Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю усилило санитарно-карантийный контроль в пункте пропуска в аэропорту «Большое Савино».

С 1 января 2020 года досмотрено 36 зарубежных рейсов, четыре из которых прилетели из Китая. Всего досмотрено более 6,5 тыс. человек, из них из Китая — 1,3 тыс. человек. Специалисты приводят ряд рекомендаций для туристов, отправляющихся в Китай:

  • уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных ;
  • не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
  • употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
  • не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
  • использовать средства защиты органов дыхания (маски);
  • мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
  • при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
  • при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

По данным на 24 января 2020 года, число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 25 человек. Всего заболевших — 839 человек.

#Общество#Аэропорт#Роспотребнадзор
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