Роспотребнадзор проверил 6,5 тысячи пассажиров в международном аэропорту «Пермь» из-за коронавируса

Posted 24 января 2020, 04:15
Published 24 января 2020, 04:15
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Роспотребнадзор рекомендовал пермским туристам не летать в китайский город Ухань, в котором распространяется новый коронавирус. Также специалисты просят заранее планировать поездки при посещении Китая. Сейчас Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю усилило санитарно-карантийный контроль в пункте пропуска в аэропорту «Большое Савино».
С 1 января 2020 года досмотрено 36 зарубежных рейсов, четыре из которых прилетели из Китая. Всего досмотрено более 6,5 тыс. человек, из них из Китая — 1,3 тыс. человек. Специалисты приводят ряд рекомендаций для туристов, отправляющихся в Китай:
По данным на 24 января 2020 года, число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 25 человек. Всего заболевших — 839 человек.