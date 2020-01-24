Роспотребнадзор проверил 6,5 тысячи пассажиров в международном аэропорту «Пермь» из-за коронавируса

С 1 января 2020 года досмотрено 36 зарубежных рейсов, четыре из которых прилетели из Китая. Всего досмотрено более 6,5 тыс. человек, из них из Китая — 1,3 тыс. человек. Специалисты приводят ряд рекомендаций для туристов, отправляющихся в Китай: