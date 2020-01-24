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Posted 24 января 2020, 03:22

Published 24 января 2020, 03:22

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Управляющий пермской сетью отелей «Карамель» мог сбежать в Белоруссию

Управляющий пермской сетью отелей «Карамель» мог сбежать в Белоруссию

24 января 2020, 03:22
Фото: Properm.ru.
Сейчас Сергей Щербаков находится в розыске.

Управляющий сетью отелей «Карамель» Сергей Щербаков продолжает скрываться от следствия. Он через третьих лиц обещал следователям, что вернется в Пермь, но так этого и не сделал. Есть версия, что он покинул страну через российско-белорусскую границу, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Сергей Щербаков улетел в Москву после гибели пяти людей в одном из отелей сети по адресу улица Советской Армии, 21. После этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сейчас управляющий объявлен в розыск.

Как все было:
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#Общество
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