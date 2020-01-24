Управляющий пермской сетью отелей «Карамель» мог сбежать в Белоруссию

Posted 24 января 2020, 03:22
Published 24 января 2020, 03:22
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Управляющий сетью отелей «Карамель» Сергей Щербаков продолжает скрываться от следствия. Он через третьих лиц обещал следователям, что вернется в Пермь, но так этого и не сделал. Есть версия, что он покинул страну через российско-белорусскую границу, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Сергей Щербаков улетел в Москву после гибели пяти людей в одном из отелей сети по адресу улица Советской Армии, 21. После этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сейчас управляющий объявлен в розыск.