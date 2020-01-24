В Перми инвалид отсудила у УК компенсацию морального вреда за перелом руки

Posted 24 января 2020, 07:10
Published 24 января 2020, 07:10
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Пермячка подала в суд на управляющую компанию «ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ». Она рассказала, что 8 марта 2019 года поскользнулась и упала у подъезда
№8 по ул. Молдавская, 8, в Перми из-за того, что пешеходные дорожки не были почищены и посыпаны песком, на них был лед. Женщина находится на пенсии, является инвалидом второй группы и опекуном несовершеннолетней внучки, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
В травмпункте женщине поставили диагноз — перелом лучевой кости руки справа со смещением. После этого она потребовала от УК компенсировать моральный вред и материальный ущерб, так как ей пришлось покупать лекарства и оплачивать процедуры.
Из акта обследования придомовой территории, подписанного жителями дома, возле которого случилось происшествие, следует, что в зимнее время 2018–2019 года территория практически не очищалась от снега и льда.
Орджоникидзевский районный суд посчитал, что в результате бездействия и ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по уборке территории истицей получена травма и причинен моральный вред, выразившийся в долговременных тяжких страданиях.
Суд посчитал, что обязанность по возмещению причиненного истице морального вреда возложена на управляющую компанию «ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ КИСЛОТНЫЕ ДАЧИ». Суд взыскал с ответчика 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 1 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.