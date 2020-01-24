properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января 2020, 07:10

Published 24 января 2020, 07:10

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Перми инвалид отсудила у УК компенсацию морального вреда за перелом руки

В Перми инвалид отсудила у УК компенсацию морального вреда за перелом руки

24 января 2020, 07:10
Фото: Properm.ru.
Женщина получила более 70 тыс. рублей.

Пермячка подала в суд на управляющую компанию «ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ». Она рассказала, что 8 марта 2019 года поскользнулась и упала у подъезда
№8 по ул. Молдавская, 8, в Перми из-за того, что пешеходные дорожки не были почищены и посыпаны песком, на них был лед. Женщина находится на пенсии, является инвалидом второй группы и опекуном несовершеннолетней внучки, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В травмпункте женщине поставили диагноз — перелом лучевой кости руки справа со смещением. После этого она потребовала от УК компенсировать моральный вред и материальный ущерб, так как ей пришлось покупать лекарства и оплачивать процедуры.

Из акта обследования придомовой территории, подписанного жителями дома, возле которого случилось происшествие, следует, что в зимнее время 2018–2019 года территория практически не очищалась от снега и льда.

Орджоникидзевский районный суд посчитал, что в результате бездействия и ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по уборке территории истицей получена травма и причинен моральный вред, выразившийся в долговременных тяжких страданиях.

Суд посчитал, что обязанность по возмещению причиненного истице морального вреда возложена на управляющую компанию «ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ КИСЛОТНЫЕ ДАЧИ». Суд взыскал с ответчика 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 1 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика