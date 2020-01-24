В Перми инвалид отсудила у УК компенсацию морального вреда за перелом руки

Пермячка подала в суд на управляющую компанию «ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ». Она рассказала, что 8 марта 2019 года поскользнулась и упала у подъезда

№8 по ул. Молдавская, 8, в Перми из-за того, что пешеходные дорожки не были почищены и посыпаны песком, на них был лед. Женщина находится на пенсии, является инвалидом второй группы и опекуном несовершеннолетней внучки, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.