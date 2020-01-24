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Posted 24 января 2020, 09:04

Published 24 января 2020, 09:04

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Перми «мусорные» компании не смогли обжаловать миллионные штрафы УФАС

В Перми «мусорные» компании не смогли обжаловать миллионные штрафы УФАС

24 января 2020, 09:04
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Участники конкурсов на транспортировку мусора не конкурировали друг с другом, а решили договориться.

Пермское УФАС выявило сговор компаний, занимающихся вызовом твердых коммунальных отходов. Закон о защите конкуренции нарушили три компании ИП Манакина, ООО «ВМ-Сервис» и ООО «ВМ-Транс», они пытались оспорить решение, но арбитражный суд отклонил жалобу, сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.

Антимонопольное ведомство выяснило, что предприниматели координировали свои действия на трех аукционах, которые объявило ПКГУП «ТеплоЭнерго». Участники не конкурировали между собой, а заключили взаимовыгодное соглашение. В итоге каждому из них досталось по одному контракту. ООО «ВМ-Транс» получило контракт с начальной (максимальной) ценой контракта 200 млн 315 тыс. рублей, ИП Манакина — 251 млн 550 тыс. рублей, ООО «ВМ-Сервис» — 332 млн 501 тыс. рублей.

Заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Дмитрий Шилов рассказал, что организации оштрафуют в размере до половины начальной максимальной цены контракта с учетом ограничений по выручке (до 4%). Сумма штрафов на всех участников может достигнуть 6 млн рублей. Шилов также добавил, что должностных лиц предприятий, которые допустили нарушения, привлекут к ответственности. Им могут грозить штрафы в размере нескольких десятков тысяч рублей.

Антимонопольщики выявили сговор еще в апреле 2019 года. Поводом для проверок послужили публикации в СМИ и сведения полиции.

Как все начиналось:
Пермское УФАС подозревает «мусорные» компании в сговоре на миллиард рублей. Посмотрите, что их связывает
#Общество#Коммунальный рай#Уфас#Мусор#Тко#Уфас пермь
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