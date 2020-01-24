В Перми «мусорные» компании не смогли обжаловать миллионные штрафы УФАС

Заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Дмитрий Шилов рассказал, что организации оштрафуют в размере до половины начальной максимальной цены контракта с учетом ограничений по выручке (до 4%). Сумма штрафов на всех участников может достигнуть 6 млн рублей. Шилов также добавил, что должностных лиц предприятий, которые допустили нарушения, привлекут к ответственности. Им могут грозить штрафы в размере нескольких десятков тысяч рублей.